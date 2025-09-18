Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.0.1 Geliyor: Apple Gündemi Meşgul Eden O Sorunu Çözecek

Apple, iOS 26'nın ilk güncellemesi olacak olan iOS 26.0.1'i çok yakında kullanıma sunacak. Peki yeni güncellemede ne gibi değişiklikler var?

iOS 26.0.1 Geliyor: Apple Gündemi Meşgul Eden O Sorunu Çözecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, iOS 26'nın ilk güncellemesi olacak olan iOS 26.0.1 güncellemesini yakında kullanıma sunacak.

Güvenilir bir kaynağın aktardığına göre güncellemenin derleme numarası 23A350 olacak ve özellikle iPhone Air ile iPhone 17 Pro modellerinde görülen kamera hatasını çözecek. CNN’den Henry T. Casey, yaptığı incelemede konser sırasında çekilen bazı fotoğraflarda “küçük siyah boşluklar” ve “beyaz çizgiler” oluştuğunu belirtmişti.

iOS 26.0.1 güncellemesi detayları

iPhone 17

Apple sözcüsü sorunun yalnızca çok nadir durumlarda, LED ışıkların doğrudan ve aşırı parlak şekilde kameraya yansımasıyla oluştuğunu doğruladı. Şirketin bu hataya yönelik çözümü hazır ve kuvvetle muhtemel 26.0.1 güncellemesi ile birlikte sunulacak.

Apple, güncellemenin tam çıkış tarihini paylaşmasa da yeni iPhone’ların yarın satışa çıkacağı göz önünde bulundurulduğunda, iOS 26.0.1’in kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Böylece yeni cihaz sahipleri, kutudan çıkardıkları anda yazılım sorunlarından etkilenmeden kullanım deneyimi yaşayabilecek.

iOS 26 Kullanıma Sunuldu: Güncelleme Boyutu da Belli Oldu iOS 26 Kullanıma Sunuldu: Güncelleme Boyutu da Belli Oldu
iOS 26'ya Dair Şikâyetler Artmaya Başladı: "Uygulama Simgeleri Yamuk" iOS 26'ya Dair Şikâyetler Artmaya Başladı: "Uygulama Simgeleri Yamuk"
iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı
Apple iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim