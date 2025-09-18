iOS 26.0.1 Geliyor: Apple Gündemi Meşgul Eden O Sorunu Çözecek

Apple, iOS 26'nın ilk güncellemesi olacak olan iOS 26.0.1'i çok yakında kullanıma sunacak. Peki yeni güncellemede ne gibi değişiklikler var?

Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, iOS 26'nın ilk güncellemesi olacak olan iOS 26.0.1 güncellemesini yakında kullanıma sunacak.

Güvenilir bir kaynağın aktardığına göre güncellemenin derleme numarası 23A350 olacak ve özellikle iPhone Air ile iPhone 17 Pro modellerinde görülen kamera hatasını çözecek. CNN’den Henry T. Casey, yaptığı incelemede konser sırasında çekilen bazı fotoğraflarda “küçük siyah boşluklar” ve “beyaz çizgiler” oluştuğunu belirtmişti.

iOS 26.0.1 güncellemesi detayları

Apple sözcüsü sorunun yalnızca çok nadir durumlarda, LED ışıkların doğrudan ve aşırı parlak şekilde kameraya yansımasıyla oluştuğunu doğruladı. Şirketin bu hataya yönelik çözümü hazır ve kuvvetle muhtemel 26.0.1 güncellemesi ile birlikte sunulacak.

Apple, güncellemenin tam çıkış tarihini paylaşmasa da yeni iPhone’ların yarın satışa çıkacağı göz önünde bulundurulduğunda, iOS 26.0.1’in kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Böylece yeni cihaz sahipleri, kutudan çıkardıkları anda yazılım sorunlarından etkilenmeden kullanım deneyimi yaşayabilecek.