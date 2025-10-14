Tümü Webekno
iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in üçüncü beta sürümü resmen yayımlandı. Bu güncelleme ile iPhone'lara eklenecek yeni özellikler gün yüzüne çıkmış oldu. İşte iPhone 26.1'de tespit edilen yeni özellikler!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yakın bir gelecekte yayımlanması muhtemel olan iOS 26.1 için çalışmaları sürdürüyor. Bu bağlamda; kısa bir süre önce iOS 26.1'in ikinci beta sürümünü yayımlayan şirket, şimdi bu sürümü yükseltti. iOS 26.1'in üçüncü beta sürümü resmen yayımlandı.

Peki iOS 26.1'in üçüncü beta sürümünde hangi yenilikler bulunuyor? Kullanıcılar, iOS 26.1'in kararlı sürümünde ne gibi yeniliklerle karşılaşacaklar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

iOS 26.1 beta 3'te bulunan yenilikler:

Apple TV+ uygulama simgesi değişiyor

Başlıksız-1

Apple, dijital içerik platformu TV+'ın ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre Apple TV+, artık sadece "Apple TV" ismiyle hizmet verecek. Bunun doğal bir sonucu olarak Apple TV+ uygulamasının simgesi, iOS 26.1 ile yenilenecek. Yeni logoda Apple logosu ve hemen yanındaki tv ibaresini göreceğiz.

Yerel Yakalama özelliği Ayarlar menüsüne eklendi

Başlıksız-1

Apple, iOS 26'da Yerel Yakalama olarak isimlendirdiği bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, bir video konferans uygulamasından video o ve ses kayıtları alınıp bunların paylaşılmasını sağlıyordu. iOS 26.1 beta 3'te bu özellik, Ayarlar menüsü altına eklendi. Kullanıcılar, kayıt lokasyonunu belirleyebilecek, sadece ses kaydı seçeneğini kullanabilecekler.

Üçüncü taraf yapay zekâ uygulamaları için destek

Apple, yapay zekâ konusunda şimdiye kadar OpenAI'a güvendi. Ancak bu durum, yakında değişebilir gibi görünüyor. Zira iOS 26.1 beta 3 kodlarında yer alan değişiklikler, Apple'ın üçüncü taraf firmalar için yapay zekâ desteği altyapısı hazırladığını gözler önüne seriyor. Yapılan çalışmalar ile örneğin Gemini teknolojileri, iPhone'larda tam verimle kullanılabilecek.

iOS 26.1'in üçüncü beta sürümünde tespit edilen yeni özellikler şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

iOS 26.1 ile kullanıma sunulacak yeni özellikler için:

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik
iOS

