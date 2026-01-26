2. Nesil Apple AirTag Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple, popüler konum paylaşım aksesuarı AirTag'in ikinci nesil modelini duyurdu. Yeni AirTag daha güçlü Tam Konum Bulma özelliği, daha geniş Bluetooth kapsama alanı ve daha yüksek sesli hoparlörüyle konum paylaşımı ve kayıp nesne bulmayı kolaylaştırmayı vadediyor.

Apple, eşyalarınızı bulmayı her zamankinden daha kolay hale getiren yeni nesil AirTag modelini resmen duyurdu. 2021’den bu yana hayat kurtaran hikayelere konu olan AirTag, şimdi çok daha gelişmiş bir teknolojiyle karşımızda. Kullanıcıların değerli eşyalarını Apple’ın "Bul" ağı üzerinden takip etmesine olanak tanıyan cihaz, hem tasarım hem de performans anlamında ciddi iyileştirmeler sunuyor.

Yeni AirTag, gücünü iPhone 17 ve Apple Watch Ultra 3 gibi modellerde de bulunan ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipinden alıyor. Bu sayede "Tam Konum Bulma" özelliği, önceki nesle göre %50 daha uzaktaki nesneleri bile tespit edebiliyor. Ayrıca geliştirilmiş hoparlörü sayesinde %50 daha yüksek ses çıkışı sağlıyor. Üstelik Apple, konum verilerini uçtan uca şifrelemeye devam ediyor.

Apple AirTag 2’nin özellikleri:

**Boyut ve Ağırlık: **31,9x8 mm, 11,8 gram

Dayanıklılık: IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar tam koruma.

IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar tam koruma. İşlemci ve Bağlantı: Apple tasarımı ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi; Bluetooth ve Kayıp Modu için NFC desteği.

Apple tasarımı ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi; Bluetooth ve Kayıp Modu için NFC desteği. Konum Teknolojisi: Genişletilmiş menzilli "Tam Konum Bulma" özelliği.

Genişletilmiş menzilli "Tam Konum Bulma" özelliği. Ses: Önceki nesle göre %50 daha yüksek ses çıkışı sağlayan yerleşik hoparlör.

Önceki nesle göre %50 daha yüksek ses çıkışı sağlayan yerleşik hoparlör. Pil: Standart CR2032 düğme pil.

Standart CR2032 düğme pil. Sensörler: Hareket algılama için entegre ivmeölçer.

Hareket algılama için entegre ivmeölçer. Erişilebilirlik: VoiceOver, Büyük Metin ve Braille ekran desteği.

VoiceOver, Büyük Metin ve Braille ekran desteği. Sistem Gereksinimleri: En az iOS 26.2.1 yüklü iPhone veya iPadOS 26.1 yüklü iPad modelleri.

En az iOS 26.2.1 yüklü iPhone veya iPadOS 26.1 yüklü iPad modelleri. Çalışma Koşulları: -20°C ile 60°C arası

Apple AirTag 2 fiyatı ne kadar?

Kişiselleştirilmiş ücretsiz lazer baskı seçeneği de bulunan yeni AirTag, Türkiye’de tekli paket için 1599 TL, dörtlü paket için ise 5499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ürüne bugünden itibaren apple.com ve Apple Store uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.