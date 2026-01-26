Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

2. Nesil Apple AirTag Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple, popüler konum paylaşım aksesuarı AirTag'in ikinci nesil modelini duyurdu. Yeni AirTag daha güçlü Tam Konum Bulma özelliği, daha geniş Bluetooth kapsama alanı ve daha yüksek sesli hoparlörüyle konum paylaşımı ve kayıp nesne bulmayı kolaylaştırmayı vadediyor.

2. Nesil Apple AirTag Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, eşyalarınızı bulmayı her zamankinden daha kolay hale getiren yeni nesil AirTag modelini resmen duyurdu. 2021’den bu yana hayat kurtaran hikayelere konu olan AirTag, şimdi çok daha gelişmiş bir teknolojiyle karşımızda. Kullanıcıların değerli eşyalarını Apple’ın "Bul" ağı üzerinden takip etmesine olanak tanıyan cihaz, hem tasarım hem de performans anlamında ciddi iyileştirmeler sunuyor.

Apple Takas Değerlerinde Güncellemeye Gitti: iPhone'ların İkinci El Fiyatı Düşerken, Mac'lerde Ciddi Artış Var! Apple Takas Değerlerinde Güncellemeye Gitti: iPhone'ların İkinci El Fiyatı Düşerken, Mac'lerde Ciddi Artış Var!

Yeni AirTag, gücünü iPhone 17 ve Apple Watch Ultra 3 gibi modellerde de bulunan ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipinden alıyor. Bu sayede "Tam Konum Bulma" özelliği, önceki nesle göre %50 daha uzaktaki nesneleri bile tespit edebiliyor. Ayrıca geliştirilmiş hoparlörü sayesinde %50 daha yüksek ses çıkışı sağlıyor. Üstelik Apple, konum verilerini uçtan uca şifrelemeye devam ediyor.

Apple AirTag 2’nin özellikleri:

Apple-AirTag-FineWoven-Key-Ring_inline.jpg.large

Hep Başarılı Olacak Diye Bir Şey Yok: Apple'ın Tutmayan ve Devamı Gelmeyen Ürünleri Hep Başarılı Olacak Diye Bir Şey Yok: Apple'ın Tutmayan ve Devamı Gelmeyen Ürünleri
  • **Boyut ve Ağırlık: **31,9x8 mm, 11,8 gram
  • Dayanıklılık: IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar tam koruma.
  • İşlemci ve Bağlantı: Apple tasarımı ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi; Bluetooth ve Kayıp Modu için NFC desteği.
  • Konum Teknolojisi: Genişletilmiş menzilli "Tam Konum Bulma" özelliği.
  • Ses: Önceki nesle göre %50 daha yüksek ses çıkışı sağlayan yerleşik hoparlör.
  • Pil: Standart CR2032 düğme pil.
  • Sensörler: Hareket algılama için entegre ivmeölçer.
  • Erişilebilirlik: VoiceOver, Büyük Metin ve Braille ekran desteği.
  • Sistem Gereksinimleri: En az iOS 26.2.1 yüklü iPhone veya iPadOS 26.1 yüklü iPad modelleri.
  • Çalışma Koşulları: -20°C ile 60°C arası

Apple AirTag 2 fiyatı ne kadar?

Kişiselleştirilmiş ücretsiz lazer baskı seçeneği de bulunan yeni AirTag, Türkiye’de tekli paket için 1599 TL, dörtlü paket için ise 5499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ürüne bugünden itibaren apple.com ve Apple Store uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple, iPhone Kullanıcılarına Toplam 95 Milyon Dolar Tazminat Ödüyor Apple, iPhone Kullanıcılarına Toplam 95 Milyon Dolar Tazminat Ödüyor
Apple, Bir Ülke Olsaydı Nasıl Görünürdü? Yönetim ve Eğitim Sistemi, Geçim Kaynağı Ne Olurdu? Apple, Bir Ülke Olsaydı Nasıl Görünürdü? Yönetim ve Eğitim Sistemi, Geçim Kaynağı Ne Olurdu?
iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!
iPhone 18 Pro, 7 Yıllık Android Telefonlar Gibi Görünecek: İşte Yeni Ekran Tasarımı... iPhone 18 Pro, 7 Yıllık Android Telefonlar Gibi Görünecek: İşte Yeni Ekran Tasarımı...
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim