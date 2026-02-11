[Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?
Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.
En güçlü akıllı telefonlar
|Telefon
|İşlemci
|Grafik Birimi
|AnTuTu Puanı
|Türkiye Fiyatı
|Red Magic 11 Pro
|1.193.279
|1.440.702
|3.995.953
|59.999 TL
|iQOO 15
|1.091.560
|1.392.645
|3.779.634
|Resmî satışı yok
|Poco F8 Ultra
|1.090.703
|1.368.337
|3.723.223
|55.999 TL
|OnePlus 15
|1.108.580
|1.336.644
|3.684.098
|74.999 TL
|vivo X300 Pro
|997.193
|1.284.134
|3.357.622
|99.999 TL
|OPPO Find X9 Pro
|1.000.398
|1.251.635
|3.347.648
|76.499 TL
|OPPO Find X9
|974.822
|1.232.921
|3.312.462
|Resmî satışı yok
|OnePlus Ace 6
|920.509
|1.139.994
|3.190.615
|Resmî satışı yok
|iQOO Neo11
|928.379
|1.132.334
|3.176.192
|Resmî satışı yok
|iQOO 13
|933.156
|1.144.326
|3.147.340
|Resmî satışı yok
Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2.397.131 AnTuTu puanı ile kendine 29. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2.118.482 AnTuTu puanı ile 41. sırada.
Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.
Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.