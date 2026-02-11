Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

[Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

[Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Red Magic 11 Pro

Telefon İşlemci Grafik Birimi AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 11 Pro 1.193.279 1.440.702 3.995.953 59.999 TL
iQOO 15 1.091.560 1.392.645 3.779.634 Resmî satışı yok
Poco F8 Ultra 1.090.703 1.368.337 3.723.223 55.999 TL
OnePlus 15 1.108.580 1.336.644 3.684.098 74.999 TL
vivo X300 Pro 997.193 1.284.134 3.357.622 99.999 TL
OPPO Find X9 Pro 1.000.398 1.251.635 3.347.648 76.499 TL
OPPO Find X9 974.822 1.232.921 3.312.462 Resmî satışı yok
OnePlus Ace 6 920.509 1.139.994 3.190.615 Resmî satışı yok
iQOO Neo11 928.379 1.132.334 3.176.192 Resmî satışı yok
iQOO 13 933.156 1.144.326 3.147.340 Resmî satışı yok

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2.397.131 AnTuTu puanı ile kendine 29. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2.118.482 AnTuTu puanı ile 41. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Görünce "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Bugüne Kadar Üretilmiş En Tuhaf Telefonlar Görünce "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Bugüne Kadar Üretilmiş En Tuhaf Telefonlar
2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı) 2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı)

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com