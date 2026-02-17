Tümü Webekno
iOS 26.4 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 1, geliştiriciler için kullanıma sunulmuş durumda. Peki yeni iOS 26.4 ile iPhone kullanıcılarına hangi yeni özellikler gelecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iOS 26.4 beta 1, geliştiriciler için beta sürümünde artık kullanılabilir durumda. Güncelleme, iPhone kullanıcıları için birçok yeni özellik ve değişiklik içeriyor.

Özellikle Müzik uygulaması, Mesajlar, Apple Podcast'ler ve daha fazlasında birçok değişiklik var. Gelin bu yeni güncelleme ile iPhone'lara gelecek yeniliklere hep birlikte göz atalım.

Mesajlar

Apple, iOS 26.4 beta 1 ile şifreli RCS mesajlaşmayı test etme desteğini ekledi. Şu anda bu özellik, RCS test amaçlı olarak yalnızca iPhone'dan iPhone'a iletişimde destekleniyor.

Podcast'ler

iOS 26.4, Podcast'ler uygulamasını yeni "gelişmiş video podcast özellikleri" ile güncelliyor.

Bu güncelleme, video podcast izlemek ile sesli podcast dinlemek arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Bu özellikler, ağ koşullarına göre otomatik kalite ayarlaması sağlayan Apple'ın HLS teknolojisine dayanıyor.

Müzik

Apple, iOS 26.4'ün bir parçası olarak Müzik uygulamasında birkaç güncelleme yaptı. Seçili albümleri ve çalma listelerini görüntülerken, artık "müziğinizi hayata geçiren" yeni tam ekran kapak resimleri göreceksiniz.

Güncelleme ayrıca Müzik kitaplığındaki sanatçıların yakınınızdaki konserlerini ve tur tarihlerini bulma desteği de ekliyor.

Müzik çalma listeleri

iOS 26.4, Müzik uygulamasına yeni bir Apple Intelligence özelliği de ekliyor.

Playlist Playground, metin açıklamalarına veya önceden seçilmiş komutlara göre çalma listeleri oluşturmanıza olanak tanıyor.

Duvar kâğıdı galerisi

iOS 26.4, mevcut seçeneklerin farklı kategorilerini daha da ayıran yeniden tasarlanmış bir Duvar Kâğıdı Galerisi sunuyor.

Arayüz de eskisinden çok daha temiz. Apple artık burada Apple Watch'ların saat yüzü galerisine benzer bir tasarım sunuyor.

Anımsatıcılar

iOS 26.4, Anımsatıcılar uygulamasında "Acil" olarak işaretlediğiniz görevler için yeni bir Akıllı Liste ekliyor. Bu, Apple'ın geçen yıl iOS 26.2'nin bir parçası olarak Anımsatıcılar'a eklediği yeni Acil ayarı üzerine geliştirilmiştir.

Bir görevi acil olarak belirlediğinizde, Anımsatıcılar uygulaması size bunu hatırlatmak için bir alarm ayarlar.

Yeni ana ekran widget'ı

iOS 26.4, Müzik uygulamasındaki ortam müziği çalma listelerinize hızlı erişim sağlayan yeni bir ana ekran widget'ı ekliyor.

Çalınan cihaz koruması

MacRumors'a göre Çalınan Cihaz Koruması artık iOS 26.4'te varsayılan olarak etkin. Bu özellik etkinleştirildiğinde ev ve iş yeri gibi güvenilir yerlerden uzaktayken biyometrik kimlik doğrulama gerektiriyor.

Ayrıca belirli hassas eylemler için ikinci bir biyometrik kimlik doğrulama için bir zaman gecikmesi de içeriyor. iOS 26.4'ten önce Çalıntı Cihaz Koruması özelliğini kullanmak için iPhone kullanıcılarının manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyordu.

App Store

App Store'da Arama çubuğu arama sekmesinin en üstüne geri taşındı. Arama sekmesi artık kendi ayrı dairesinde değil, alt kısımdaki gezinme çubuğuna entegre edilmiş durumda.

Daha fazla değişiklik

  • iPhone'unuzun şarj sınırını ayarlamak ve Hava Durumu uygulamasına konum eklemek ve çıkarmak için yeni bir Kestirmeler eylemi eklendi.
  • Freeform için yeni simge ve Apple Creator Studio hakkında yeni açılış ekranı eklendi.
iPhone 18 Pro ve Pro Max'te Yer Alması Neredeyse Kesin Olan 5 Yeni Özellik iPhone 18 Pro ve Pro Max'te Yer Alması Neredeyse Kesin Olan 5 Yeni Özellik
iOS 27, Eski Bir iPhone'unuz Olsa Bile Pil Ömrünü Artıracak! iOS 27, Eski Bir iPhone'unuz Olsa Bile Pil Ömrünü Artıracak!

Peki siz iOS 26.4 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

