Apple bugün iOS 26 Beta 7'yi kullanıma sundu. Çok büyük değişiklikler içermeyen bu güncellemenin detaylarını sizler için derledik.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Beta 6'dan sonra Apple bugün iOS 26 Beta 7'yi yayınladı. iOS 26 Beta 7 güncellemesi, iOS 26'nın temel özelliklerini daha da iyileştirmeye odaklanıyor ve ufak birkaç yeni özellik ekliyor.

Bu yeni güncellemedeki en dikkat çeken değişiklik, adaptif güç modu oldu. Bunun yanı sıra iOS 26 Beta 7'de bazı animasyon düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzü öğelerinde yapılan değişiklikler var.

Yeniden tasarlanan kanda oksijen ölçümü

iOS 26 ve watchOS 26 için yayınlanan Beta 7 ile birlikte Ocak 2024'den bu yana ABD'de satılan Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde bulunmayan kanda oksijen ölçümü özelliği yeniden kullanıma sunuluyor.

Adaptif güç modu

iOS 26 Beta 7, iPhone'da mevcut Düşük Güç Modu'nun yanı sıra yeni bir Adaptif Güç Modu sunuyor.

Apple, Adaptif Güç Modu'nun iPhone'un pil ömrünü uzatmak için gerektiğinde ekran parlaklığını biraz düşürmek, bazı uygulama kullanımlarının "daha uzun sürmesine" izin vermek ve iPhone'un kalan pil ömrü %20 sınırına ulaştığında Düşük Güç Modu'nu açmak gibi "performans ayarlamaları" yapabileceğini söylüyor.

Ayrıca belirtelim; iOS 26, iPhone 11 serisi ve daha yeni modellerle uyumlu ancak Adaptif Güç Modu yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni iPhone modellerinde kullanılabilecek.

iOS 26 Beta 6 ile gelen özellikler:

iOS 26 Beta 7 ile gelen yeni özellikler bunlarla sınırlı. Artık Eylül ayına giderek yaklaşıyoruz, bu da kararlı iOS 26 sürümünün ufukta olduğunun habercisi.