Apple, iOS 26 için hem genel hem de geliştirici beta sürümleri yayımladı. Bu beta sürümler, büyük olasılıkla son test sürümleri olacak. Peki iOS 26'nın son beta sürümlerinde hangi yenilikler bulunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan yaklaşmakta olan iOS 26 ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, iOS 26 için hem genel hem de geliştirici beta sürüm yayımladı. Bu beta sürümler, çok büyük olasılıkla lansmandan önceki son test sürümleri olarak kayıtlara geçecekler.

WWDC 2025 etkinliklerinde duyurulan iOS 26'nın sekizinci geliştirici beta sürümü, yeni özelliklerden ziyade performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklanıyor. Eğer bu sürümde herhangi bir sorun tespit edilmez ise iOS 26 için test süreci sona ermiş olacak. Zira Apple, geçmişte de 8 geliştirici beta sürümden sonra kararlı sürüme geçiş yapmıştı.

iOS 26 ne zaman çıkacak?

Apple, gelecek ay gerçekleştireceği iPhone 17 lansmanı ile ilgili tarih açıklaması yapmadı. Ancak güvenilir kaynaklara göre söz konusu etkinlik, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllardan yola çıkarak iOS 26 kararlı sürümünün 15-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yayımlanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

iOS 26 ile kullanıma sunulacak tüm yeni özellikler için:

iOS 26'daki en büyük değişiklik, hiç şüphesiz Liquid Glass isimli yeni tasarım dili olacak. Apple'ın yayımladığı ilk beta sürümler, çok ağır eleştirilere maruz kalmıştı çünkü kullanıcılar, ekranı göremiyorlardı. Ancak sonraki süreçte bu durum değişti. Son sürümlerde önemli sorunlar tespit edilmedi. Bakalım iOS 26'nın kararlı sürümü, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi...