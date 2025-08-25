Apple’ın iPhone 17 Pro serisi tanıtıma sayılı günler kala teknoloji dünyasında en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Şimdiden ortaya çıkan sızıntılar, hem tasarımda hem de donanımda dikkat çekici yeniliklerin yolda olduğunu gösteriyor. Özellikle batarya, kamera ve işlemci tarafındaki değişiklikler öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Apple’ın iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Şimdiden ortaya çıkan bilgiler ise tasarımdan donanıma kadar pek çok yeniliğin bizi beklediğini gösteriyor.

Mark Gurman’a göre iPhone 17 Pro serisi, turuncuya yakın yepyeni bir renk seçeneğiyle gelecek. Bunun yanı sıra daha güçlü donanım, yeni kamera sistemleri ve farklı tasarım detaylarıyla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

iPhone 17 Pro için beklenen özellikler

Yeni nesil iPhone’ların en dikkat çeken değişiklikleri arasında çerçeve malzemesi, kamera düzeni, pil kapasitesi ve işlemci gücü bulunuyor. Aynı zamanda cihazlarda RAM artırımı, gelişmiş soğutma sistemi ve çift kamera kaydı gibi yazılım tabanlı yeniliklerin de gelmesi bekleniyor.

Alüminyum çerçeve: Yeni modellerde alüminyum çerçeve kullanılacak. Önceki serilerde titanyum ve paslanmaz çelik çerçeveler tercih edilmişti. Arka kısımda ise yarı cam, yarı alüminyum bir tasarım bekleniyor.

Yeni modellerde alüminyum çerçeve kullanılacak. Önceki serilerde titanyum ve paslanmaz çelik çerçeveler tercih edilmişti. Arka kısımda ise yarı cam, yarı alüminyum bir tasarım bekleniyor. Dikdörtgen kamera adası: Arka kısımda daha büyük ve dikdörtgen biçiminde bir kamera çıkıntısı bulunacak.

Arka kısımda daha büyük ve dikdörtgen biçiminde bir kamera çıkıntısı bulunacak. Yansıma önleyici ekran: Nano-texture cam benzeri mat yüzeyli yansıma önleyici ekran seçeneği sunulabilir.

Nano-texture cam benzeri mat yüzeyli yansıma önleyici ekran seçeneği sunulabilir. Yenilenmiş anten sistemi: Anten sisteminin kamera adasını saran bir yapıya sahip olacağı, bağlantı performansını artıracağı öne sürülüyor.

Anten sisteminin kamera adasını saran bir yapıya sahip olacağı, bağlantı performansını artıracağı öne sürülüyor. Yeni renk seçenekleri: Turuncu/bakır tonlarında yeni bir renk seçeneği ve koyu mavi seçeneği gündemde.

Turuncu/bakır tonlarında yeni bir renk seçeneği ve koyu mavi seçeneği gündemde. Daha uzun pil ömrü: iPhone 17 Pro Max’in gövdesi biraz daha kalın olacak ve 5.000 mAh seviyesini aşan daha büyük bir batarya taşıyacak.

iPhone 17 Pro Max’in gövdesi biraz daha kalın olacak ve 5.000 mAh seviyesini aşan daha büyük bir batarya taşıyacak. A19 Pro çip: TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreciyle geliştirilecek A19 Pro çip, performans ve enerji verimliliği artışı sağlayacak.

TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreciyle geliştirilecek A19 Pro çip, performans ve enerji verimliliği artışı sağlayacak. 12 GB RAM: Pro modellerde RAM miktarı 12 GB’a çıkarılacak. Bu değişiklik, çoklu görev performansını artıracak.

Pro modellerde RAM miktarı 12 GB’a çıkarılacak. Bu değişiklik, çoklu görev performansını artıracak. 24 MP ön kamera: Tüm iPhone 17 modellerinde 24 megapiksel ön kamera yer alacak.

Tüm iPhone 17 modellerinde 24 megapiksel ön kamera yer alacak. 48 MP Telefoto kamera: Pro modellerde 48 megapiksel çözünürlüklü yeni telefoto kamera kullanılacak.

Pro modellerde 48 megapiksel çözünürlüklü yeni telefoto kamera kullanılacak. Çift kamera kaydı: Kamera uygulaması, ön ve arka kameradan aynı anda video çekme imkânı sunacak.

Kamera uygulaması, ön ve arka kameradan aynı anda video çekme imkânı sunacak. Buhar odacıklı soğutma sistemi: Pro modellerde ısınmayı azaltmak için buhar odacıklı soğutma sistemi bulunacak.

iPhone 17 Pro serisinin tasarım ve donanım tarafında önemli yeniliklerle geleceği artık iyice belli oldu diyebiliriz. Yeni çerçeve tasarımı, geliştirilmiş kamera sistemi, daha büyük batarya ve artırılmış RAM kapasitesi derken birçok alanda güncellemeler karşımıza çıkacak gibi duruyor. Apple’ın yapacağı resmi tanıtımla birlikte bu söylentilerin hangilerinin gerçeğe dönüşeceğini ise çok yakında öğreneceğiz.