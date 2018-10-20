Hayatınızını Kolaylaştıracak 5 Siri Kestirmesi

iOS 12 ile gelen Siri Kestirmeleri, kullanıldığı zaman, günlük işlemlerin oldukça kolay bir yoldan yapılmasını sağlıyor.

iOS 12 ile Siri'ye gelen yepyeni özellikler birçok kullanıcı tarafından bilinmediği için kullanılmıyor. Siri'ye gelen "Kestirmeler" özelliği ile cihazın herhangi bir özelliğinin kestirmesini ekleyebiliyorsunuz. Bu yazımızda hayatınızı daha da kolaylaştıracak tamı tamına 5 Siri Kestirme'sini anlattık ve hemen altına tek tıklamayla kestirme edinmenizi sağlayan bir link bıraktık. Linkleri kullanabilmek için App Store'dan "Kestirmeler" (Shortcuts) uygulamasına sahip olmanız gerekmekte.

1. Fotoğraf Boyutlandırma

Siri'nin bu kestirmeye sahip olduğunuz fotoğrafları tekrar boyutlandırmanıza yarar. Özellikle sosyal medya için işinize yarayacak bu kısayol ile seçtiğiniz fotoğrafın yükseklik ve genişlik değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayarak fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıma uygun hale getirebilirsiniz.

Kestirmeyi edinmek için tıklayın.

2. YouTube Videolarını İndirme

Artık YouTube videolarını hiçbir zahmete girmeden cihazınıza indirebileceksiniz. Kestirme ile istediğiniz YouTube videosunu indirerek fotoğraflar uygulamasına direkt olarak kaydedebilirsiniz.

Kestirmeyi edinmek için tıklayın.

3. Üye Olma Zorunluluğunu Kaldırma

Bazı sitelerdeki yazıları okuyabilmeniz için üye olmanız ve hatta para ödemeniz istenmekte. Bu kestirme ile üye olma veya para ödeme zorunluluğunu atlatıp direkt site içeriğine erişiminizi sağlayabiliyorsunuz. Yasal bir kestirme olup olmadığı, Siri'nin açığı olup olmadığı şu anlık bilinmemekte yani bu kestirmeyi kullanmak isterseniz sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın.

Kestirmeyi edinmek için tıklayın.

4. Müzikleri Spotify'da Çalma

Müzikseverler ve daha da çok Spotify Kullanıcıları için olan bu kestirme çok kullanışlı. Kestirmeyi bir kere çalıştırdığınızda bundan sonra Siri'ye bir müzik ismi söylediğiniz zaman Apple Music yerine direkt olarak Spotify'dan istediğiniz müziği açacaktır.

Kestirmeyi edinmek için tıklayın.

5. Youtube Videoları Oynarken Başka Uygulamalarda Gezinin

YouTube'da bir videoyu sadece sesi için dinlemek istiyorsanız bu kestirme tam size göre. Kestirmeyi yükleyin ve YouTube'a erişim izni verin. Daha sonra Safari üzerinden YouTube'u açın ve istediğiniz videoyu oynatın. Son olarak video oynuyorken, ortadaki paylaş butonuna tıklayıp kestirmeyi seçin. Artık safariden çıkıp başka uygulamalara girdiğinizde de istediğiniz müziği/videoyu dinleyebiliyor olacaksınız.

Kestirmeyi edinmek için tıklayın.

Yukarıda listelenen 5 kestirme, Reddit ve diğer kaynaklardan edinilmiştir.