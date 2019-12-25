Ip Man 4, vizyona girmesiyle birlikte başarılı bir başlangıç yapsa da, Çin-Hong Kong gerilimine takıldı. Hong Kong'da protestocular, filmi boykot ederek insanların gitmesine engel olmaya çalışıyor.

Ip Man serisinin son filmi Ip Man 4: The Finale, Çin ve Tayvan genelinde gişe rekorları kırıyor olsa da, Hong Kong'da aynı başarıyı yakalayamıyor. Film, oyuncularının ve yapımcılarının Pekin yanlısı duruşları nedeniyle Hong Kong'daki protestocular tarafından boykot ediliyor.

Ip Man 4 boykotu, Reddit benzeri bir forum olan LIHKG kullanıcıları tarafından organize edildi. Forum sitesi, haziran ayında hareketin başlamasından bu yana Hong Kong'da demokrasi yanlısı protestocuların kullandığı önemli iletişim kanallarından biri oldu. Protestocular sadece Ip Man'ı izlememekle kalmıyor aynı zamanda sosyal medyada film hakkında spoiler vererek insanların filme gitmesine engel olmaya çalışıyor.

Protestocular, sosyal medyada spoiler paylaşarak insanların Ip Man 4'e gitmesini engelliyor

Film, özellikle filmin yıldızları Donnie Yen ve Danny Chan'ın yanı sıra yapımcı Raymond Wong'un tutumu nedeniyle boykot ediliyor. Wong, net bir şekilde Çin yanlısıyken, Yen, 2017 yılında Hong Kong'un Çin yönetimine geçişinin 20. yıldönümü kutlamalarında Çinli lider Xi Jinping'in yanında yer aldı ve bu yılın başlarında "anavatanın bütünlüğü" hakkında bir açıklama yaptı. Chan ayrıca sosyal medyada polisin protestoculara yumuşak davranmaması gerektiğine dikkat çekerek Hong Kong polisini destekledi.

Ip Man, Wing Chun olarak bilinen Çin dövüş sanatının efsanevi ustası olan Ip Man'ın hayatını ve yaşadığı zorlukları anlatıyor. Serinin son filminde usta Ip'in yolu Amerika'ya düşüyor ve yurtdışında istikrarlı bir hayat ararken, ırkçılık gibi daha zorlu bir düşmanla karşı karşıya geliyor.

Ayrıca macerası sırasında yolu, eski öğrencisi Bruce Lee ile de kesişiyor. Ip Man 3'te Bruce Lee'yi canlandıran Danny Chan, son filmde bir kez daha rolünü tekrarlayacak. Ip Man 4: The Finale ülkemizde 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.