Donnie Yen'in bir kez daha başrolde olduğu Ip Man 4'ten aksiyon dolu yeni fragman geldi. Wing Tsun ustası serinin final filminde Amerika'ya gidecek ve eski öğrencisi Bruce Lee ile yüzleşecek.

Donnie Yen, 10 yılı aşkın süredir Ip Man'ı oynuyor ve serinin yeni filmiyle macera tüm hızıyla devam ediyor. Ip Man 4'te Wing Chun dövüş sanatının büyük ustası, Amerika'ya gidiyor. Bruce Lee ile Ip Man 3'te karşılaşmalarının ardından, ikilinin arasında yaşanacaklar, final niteliğindeki yeni filmde açıklığa kavuşacak.

Ip Man, dünya çapında efsanevi Wing Chun ustası olarak Ip Man 4'te Çin için savaşa dönüyor. Donnie Yen'in bir kez daha başrollerde oynadığı biyografik aksiyon filmi seriyi sonlandıracak. Dövüş sanatları ustası, sadece öğrencisi Bruce Lee ile değil, İngiliz aktör Scott Adkins'in oynadığı Amerikalı bir askerle de karşı karşıya gelecek.

Filmde Bruce Lee'yi yeniden Danny Chan oynayacak ve aktörün Ip Man 3'teki rolüne katacaklarını göreceğiz. Wilson Yip'in yönettiği ve Hiroshi Fukazawa'nın yazdığı Ip Man 4'ün oyuncu kadrosunda, Vanness Wu, Chris Collins ve Wu Yue gibi yıldızlar da yer alıyor.

Donnie Yen yıllardır, ilk kez 2008'de canlandırdığı usta Ip rolüne geri dönmekte isteksiz olduğunu belirtiyordu. Bu nedenle Ip Man 4 ile geri dönüşü hayranları sevindirecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren serinin Master Z: Ip Man Legacy adlı bağımsız filminin ne kadar sönük kaldığı düşünüldüğünde, Yen'in artık özdeşleştiği karakterin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ip Man 4, ilk olarak 25 Aralık'ta Hong Kong'da beyaz perdeye gelecek ve ardından 7 Şubat 2020'de diğer bölgelerde vizyona girecek.

Ip Man 4 fragman