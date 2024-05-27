Apple, iPad'lerin arkasına dikey kullanıma uygun olarak yerleştirilen logolarda değişiklik yapmayı planlıyor. Buna göre ilerleyen modellerde yatay kullanıma uygun şekilde yerleştirildiklerini görebiliriz.

Apple, iPad ve iPhone gibi popüler cihazlarının logolarını ilk kez piyasaya sürüldüklerinden bu yana dikey olarak yerleştiriliyordu. Ancak yöneticilerden gelen yeni bir açıklama, yakında bunun değişebileceğini ortaya koydu.

Üç Apple yöneticisi, bu ayın başlarında tanıtılan yeni iPad Pro modelleriyle ilgili Fransız internet sitesi Numerama’ya röportaj verdi. Bu röportajda gelecekteki iPad modellerinde minik bir tasarım değişikliği görebileceğimiz ifade etti.

Apple logosu, iPad'lerin artık yatay olarak daha fazla kullanılmasından dolayı değiştirilebilir

Bilindiği üzere iPad modellerinin arkasında yer alan Apple logoları cihazın dikey olarak kullanılmasına yönelik olarak tasarlanmış. Ancak günümüzde birçok insan, bu cihazları yan çevirip kullanıyor. Özellikle klavye dahil edildiğinde dikey olarak kullanan kişi sayısı ciddi oranda azalıyor.

Apple da işte tam olarak bu yüzden logonun kullanımında değişiklik yapabilir. Yani cihazın yatay olarak kullanılmasına uygun bir logo yerleştirmesi görebiliriz. Apple’da Ürün Tasarımcısı olarak görev alan Molly Anderson, “Bence değişebilir. Bunun üzerinde düşünüyoruz.” ifadelerini kullanarak gelecek iPad’ler için böyle bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Aslında bu değişikliğin kamera tarafında yaşandığını görmüştük. Hem yeni iPad Air’da hem de yeni iPad Pro’da kameralar yatay kullanıma uygun bir yere çekilmişti. Aynı zamanda yazılım tarafında iPadOS 14.5 itibarıyla cihaz başlarken Apple logosu yatay olarak gösterilmeye başlamıştı. Bu nedenle böyle bir tasarım değişikliği yapılması pek şaşırtıcı olmaz.