En ince Apple ürünü olarak nitelendirilen yeni iPad Pro'nun sağlamlık testleri geldi. Önceki nesillerle de karşılaştırılan cihaz, testlerde oldukça iyi performans gösterdi.

Apple, geçen hafta gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni iPad Pro’yu bizlerle buluşturdu. Cihaz, M4 çip ve ilk kez kullanılan OLED ekran başta olmak üzere 2022’de çıkan önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmelerle geldi.

Tabii ki bu tarz yeni ve önemli bir cihazın gelmesinin ardından sağlamlık testleri yapılmaya başladı. YouTuber’lar, bükme gibi yöntemler uygulayarak cihazın dayanıklılığını test etti. Sonuçlar oldukça başarılıydı.

“En ince iPad” olan yeni iPad Pro, önceki nesillerden daha dayanıklı!

Yeni iPad Pro, 5,1 mm inceliğiyle “gelmiş geçmiş en ince iPad” olarak nitelendiriliyor. Durum böyle olunca kullanıcıların kafasında ne kadar dayanıklı olduğuna dair soru işaretleri oluşuyor. JerryRigEverything ve AppleTrack kanallarının paylaştığı videolarda bu soruya yanıt bulabiliyoruz.

Yapılan testlerin sonucunda cihazın aşırı kuvvete dayanıklı olduğu görüldü. AppleTrack’in testlerinde cihazın M2 iPad Pro ile karşılaştırıldığını da görüyoruz. Sonuçlarda M4’lü model neredeyse hiç zarar görmezken M2’li model ise gözle görülür şekilde zarar görüyor. Eski modelin kamerasının yakınlarındaki köşelerde belirgin bir kıvrılma yaşanıyor.

Testlerde cihazın yatay bükülmede daha dayanıklı olduğu da görülebiliyor. Dikey olarak yapılan testte ise daha dayanıksız olduğu görüldü. Bunun nedeni muhtemelen cihazın soğutmaya yarayan yeni iç yapısı ve şarj portu açıklığının zayıflığı. Ayrıca JerryRigEverything’in 1 dakika civarında cihazın ekranına çakmak tuttuğunu da görüyoruz. iPad Pro, bunu da zararsız atlatmış.

Testler, genel anlamda yeni tabletin günlük kullanımda yaşanacaklara dayanıklı olduğu gözler önüne serdi. Kalıcı bir bükülme için normalde cihazın göreceğinden çok daha fazla bir güce ihtiyaç olduğu çıkarımını yapabiliriz. Daha da etkileyici olanı ise cihazların tüm bunlara rağmen kameralardan ekran duyarlılığına kadar hâlâ çalışmaya devam etmesi.

Tabii ki bu testler cihaza istediğiniz gibi davranın ona hiçbir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Eğer bir kullanıcıysanız normalde nasılsa aynı şekilde iPad’inizi korumaya devam etmenizde fayda var.

Yeni iPad Pro'nun özellikleri için: