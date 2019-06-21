Android işletim sisteminin sahibi konumunda bulunan Google, tablet sektöründen çekileceğini bildirdi.

Google, gelecekte tablet sektöründe bulunmayacağını ve geliştirme sürecinde olan iki modelinin projelerini durdurduğunu onayladı.

Son tableti Pixel Slate’i 2018 yılında tanıtan Google, daha küçük boyutlu iki yeni tablet üzerine çalışıyordu ancak dizüstü bilgisayarlara odaklanmak amacıyla tabletlerin geliştirme sürecini durdurdu.

Pixel Slate, Google’ın ‘Pixel’ ismini taşıyan ilk tabletiydi. Google’ın tablet üretimini durdurduğuna dair bilgiyi aldığımız kaynak olan Computerworld’ün belirttiğine göre Google, tabletin tanımını 'bir klavyeden tamamen çıkabilen ya da direkt olarak hiçbir klavyeye sahip olmayan' bir cihaz olarak yapıyor. Google, Pixelbook gibi ikisi bir arada cihazlarını dizüstü bilgisayar olarak tasarlayacağını ve cihazların tablet olmayacağını da belirtti.

Bir Google sözcüsüyle görüşen Computerworld editörü, tablet üzerine çalışan kişilerin dizüstü bilgisayar departmanına kaydırıldığını belirtti.

Şu an için Google’ın bir anda tablet sektöründen neden çekildiği bilinmiyor ancak teknoloji devinin Apple ve Samsung’la olan rekabette zorlandığı herkes tarafından biliniyor.