Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, hem iPad mini hem de iPad Air’a OLED ekran getirecek. Çıkış tarihleriyle ilgili de bilgiler var.

Apple, bu ayın başlarında bir etkinlik gerçekleştirerek yeni iPad Air ve iPad Pro modellerini bizlerle buluşturmuştu. iPad Air, LCD panelle devam ederken iPad Pro’da ise bir ilk olarak OLED ekran görmüştük. Bu iki modele ek olarak şirketin iPad mini’de yapacağı değişiklikler merak konusuydu.

Şimdi ise bu konuda yeni detaylar ortaya çıktı. Kore’den gelen bilgilere göre Apple, tedarikçilerinden yeni iPad mini modellerinde kullanmak için ekran talep etti. Bu talep, şirketin nasıl bir ekran kullanacağını gözler önüne serdi. Öte yandan çıkış tarihiyle ilgili de bilgiler var.

Apple, 2026’da tanıtmayı planladığı iPad mini ve iPad Air’a da OLED ekran ekleyecek

Rapora göre Apple, OLED ekran talebinde bulundu. Samsung Display’in, geçen aydan beri bu ekranları geliştirildiği söylenirken 2025’in ikinci yarısında seri üretime başlayacağı ve 8 inçlik OLED panellerin yeni iPad mini’de yerini bulacağı ifade edildi. Cihazın tanıtım tarihinin ise 2026 olacağı aktarıldı.

Tek sevindirici haber bu da değil. Gelen bilgilere göre Apple, sadece iPad mini’ye değil, şu anda LCD’yle gördüğümüz iPad Air’da da OLED ekranı tercih edecek. Her ikisinin de 2026’da tanıtılabileceği gelen bilgiler arasında. OLED iPad mini’nin ekranının 8,7 inçe çıktığını görebiliriz. iPad Air’da ise 11 inçlik model önce alacak. 13 inçlik versiyonun ise 2027’de OLED’e kavuşacağı söyleniyor.

iPad mini’nin en son 2021 yılında tanıtılan 6. nesilde yenilendiğini görmüştük. Yani neredeyse üç yıldır yenilenmemişti. Şirket, OLED’li versiyonu 2026’da tanıttığı haberlerine bakacak olursak araya bir nesil daha girebileceğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar gelen sızıntılara göre şirket, 2024’ün sonlarına doğru yeni bir iPad mini tanıtmayı planlıyor. Bu iPad mini muhtemelen OLED ekranlı olmayan son iPad mini olacak.