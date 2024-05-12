Apple'ın geçen hafta tanıttığı iPad Pro'ların %20 daha iyi soğutma sunduğunu ifade etmişti. Bu soğutmayı sağlayanlardan biri de cihazın arkasındaki Apple logosu.

Apple, bu haftanın başlarında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni iPad Air ve Pro modellerini bizlerle buluşturdu. iPad Air, yepyeni bir boyut ve M2 işlemci kazanmıştı. Ancak en çok dikkat çeken model tabii ki de Pro’ydu. Cihazda OLED ekran ve onu MacBook’ların bile önüne taşıyan yeni M4 işlemci vardı.

iPad Pro’da gördüğümüz yenilikler bu kadar değildi. Cihaz genelinde önceki nesle kıyasla birçok iyileştirme yapılmıştı. Bunlardan biri de soğutma sistemiydi. Apple, performans artışının yanı sıra %20 daha iyi soğutma sunduğunu ifade ediyordu. Şimdi ise şirketin cihazın soğutması için düşündüğü çok akıllıca bir yöntem ortaya çıktı.

Yeni iPad Pro’daki Apple logosu, soğutucu görevi görüyor

Apple, iPad Pro’nun soğutma sistemindeki iyileştirmeyi yaparken arka taraftaki logoya da bu tarz bir görev verdi. Cihazın logosu, pasif bir soğutma elemanına dönüştürüldü. Cihazda ısı dağıtımını kolaylaştıran iki yenilik var. Bunlardan biri gövdeye yerleştirilen grafit unsurlar.

İkincisi ise cihazın arkasında bulunan logosu. Bakırdan yapılan yeni logo, bu şekilde M4 ve diğer bileşenlerdeki ısının dağıtılmasına ve aktarılmasına yardımcı olan bir “soğutucu” görevi görebiliyor. Tabii ki ne kadar soğutma sağladığı konusunda bir bilgi yok. Çok düşük seviyede olma ihtimali var. Şirket, %20’lik soğutma iyileştirmesinin ne kadarının logodan geldiğini paylaşmadı.

Yeni iPad Pro’nun özellikleri için:

Yeni iPad’ler hakkındaki videomuz için: