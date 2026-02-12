Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPadOS 26.3 Yayımlandı: İşte iPad'lere Gelen Yeni Özellikler!

Apple, iPad modelleri için iPadOS 26.3 güncellemesini yayımladı. İşte iPad'lere gelen yeni özellikler.

iPadOS 26.3 Yayımlandı: İşte iPad'lere Gelen Yeni Özellikler!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, dün akşam itiibarıyla çok beklenen yeni işletim sistemi güncellemelerini cihazları için yayımlamaya başladı. Tabii ki en çok dikkat çeken güncelleme iPhone’lara gelen iOS 26.3 güncellemesiydi. Ancak bunun dışında iPad’lere, Mac’lere ve Apple Watch’lara da güncellemeler geldi.

iPad modellerine sahip kullanıcılar, şu anda iPadOS 26.3 güncellemesini yapabilirler. Ayarlar üzerinden yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeye ulaşabilirsiniz. Peki bu güncelleme nasıl yenilikler sunuyor?

iPadOS 26.3 ile iPad’lere gelen yenilikler

ipar

iPad OS 26.3, öyle çok büyük bir güncelleme değil. Öyle ki kullanıcıları etkileyen sadece birkaç adet özellik var. Artık kullanıcılar, duvar kâğıtlarında değişiklikler görecek. iPad duvar kağıdı galerisindeki eski “Hava Durumu ve Astronomi” bölümü ikiye bölündü. Yani Hava Durumu ve Astronomi’yi ayrı ayrı göreceksiniz. Hava Durumu bölümü, farklı widget'lar ve yazı tipleri kullanan birkaç yeni duvar kağıdı seçeneği eklerken, aynı temel canlı hava koşullarını sunmaya devam ediyor.

Buna ek olarak M5 iPad Pro’lara yeni bir gizlilik özelliği eklendi. “Kesin Konum Sınırlandırma” olarak adlandırılan bu özellik, şu anda yalnızca hücresel bağlantıya sahip M5 iPad Pro modellerinde kullanılabiliyor. C1X modem gerektiriyor. Bu ayar açıkken, hücresel ağlara sunulan bazı bilgiler sınırlıdır. Sonuç olarak, daha kesin bir konum yerine daha az kesin bir konum belirlemek mümkün hâle geliyor.

Kullanıcıları etkileyen yenilikler bu kadar. iPadOS 26.3’teki asıl yenilkler teknik ve güvenlik tarafında. Apple’ın aktardığına göre yeni güncelleme, işletim sistemi genelinde birçok hata düzeltmesi sunuyor. Ayrıca daha güvenli bir deneyim için yeni güvenlik özelliklerini de içeriyor.

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler! iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!
Apple Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com