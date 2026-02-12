iPadOS 26.3 Yayımlandı: İşte iPad'lere Gelen Yeni Özellikler!

Apple, iPad modelleri için iPadOS 26.3 güncellemesini yayımladı. İşte iPad'lere gelen yeni özellikler.

Apple, dün akşam itiibarıyla çok beklenen yeni işletim sistemi güncellemelerini cihazları için yayımlamaya başladı. Tabii ki en çok dikkat çeken güncelleme iPhone’lara gelen iOS 26.3 güncellemesiydi. Ancak bunun dışında iPad’lere, Mac’lere ve Apple Watch’lara da güncellemeler geldi.

iPad modellerine sahip kullanıcılar, şu anda iPadOS 26.3 güncellemesini yapabilirler. Ayarlar üzerinden yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeye ulaşabilirsiniz. Peki bu güncelleme nasıl yenilikler sunuyor?

iPadOS 26.3 ile iPad’lere gelen yenilikler

iPad OS 26.3, öyle çok büyük bir güncelleme değil. Öyle ki kullanıcıları etkileyen sadece birkaç adet özellik var. Artık kullanıcılar, duvar kâğıtlarında değişiklikler görecek. iPad duvar kağıdı galerisindeki eski “Hava Durumu ve Astronomi” bölümü ikiye bölündü. Yani Hava Durumu ve Astronomi’yi ayrı ayrı göreceksiniz. Hava Durumu bölümü, farklı widget'lar ve yazı tipleri kullanan birkaç yeni duvar kağıdı seçeneği eklerken, aynı temel canlı hava koşullarını sunmaya devam ediyor.

Buna ek olarak M5 iPad Pro’lara yeni bir gizlilik özelliği eklendi. “Kesin Konum Sınırlandırma” olarak adlandırılan bu özellik, şu anda yalnızca hücresel bağlantıya sahip M5 iPad Pro modellerinde kullanılabiliyor. C1X modem gerektiriyor. Bu ayar açıkken, hücresel ağlara sunulan bazı bilgiler sınırlıdır. Sonuç olarak, daha kesin bir konum yerine daha az kesin bir konum belirlemek mümkün hâle geliyor.

Kullanıcıları etkileyen yenilikler bu kadar. iPadOS 26.3’teki asıl yenilkler teknik ve güvenlik tarafında. Apple’ın aktardığına göre yeni güncelleme, işletim sistemi genelinde birçok hata düzeltmesi sunuyor. Ayrıca daha güvenli bir deneyim için yeni güvenlik özelliklerini de içeriyor.