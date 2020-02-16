Pwn20wned, Twitter hesabından yaptığı duyuruda unc0ver v4.0.0’ın çıktığını duyurdu. Yeni jailbreak işlemi, A12 ve A13 yongalara sahip iOS 13 ile iOS 13.3 sürümlerini çalıştıran cihazlara destek sunuyor.

Apple, çıkardığı cihazların hem donanımını hem de yazılımını kendisi geliştirmesi sebebiyle ürünlerinde kullanıcılarına oldukça stabil bir deneyim sağlayabiliyor. Özellikle kendi segmentindeki Android cihazlarla karşılaştırıldığında donanım bakımından sanki daha gerideymiş gibi gözükse de performans bakımından geri kalır bir yanı bulunmuyor.

Ancak iPhone kullanıcıları tüm stabilizasyona rağmen Apple’ın koyduğu bazı sınırları ve bariyerleri ortadan kaldırmak istiyor. Kullanıcıların bu bariyerleri aşmak için yaptığı da bir işlem var: jailbreak. Bu işlem, 2007 yılında çıkan ilk iPhone ile birlikte çıkış yaptı ve her yeni cihazla, her yeni iOS sürümüyle de yoluna devam etti. Şimdi de yeni iOS sürümü için yeni bir jailbreak yayınlandı.

iOS 13 için jailbreak yayınlandı

Unc0ver Jailbreak, güncellendi ve yeni güncellemeyle birlikte yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR cihazlara da destek sunuldu. Bu yeni cihazlar haricinde A12 ve A13 yongalara sahip iOS 13 - 13.3 sürümlerini çalıştıran cihazlar da yeni jailbreak’i kullanabilecek.

Pwn20wned, Twitter hesabından yaptığı duyuruda unc0ver v4.0.0’ın, iOS 13 ile 13.3 sürümlerini çalıştıran A12 ve A13 yongalarına sahip cihazlar için de tam teşekküllü bir şekilde yayınlandığını duyurdu. Unc0ver 4.0.0 dosyalarını buradan indirebilirsiniz. Ancak bu sürümün geliştirici sürümü olduğuna hatırlatmamız gerekiyor.

Peki, siz jailbreak işlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten iPhone’lar kullanıcılarını çok mu fazla kısıtlıyor? Daha fazla özgürlük için jailbreak’e ihtiyaç var mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.