iPhone 11 Pro Max, iPhone 6s'ten Ne Kadar Hızlı (Video)

İlk kez piyasaya çıktıkları 2007’den bu yana muazzam bir ilerleme kaydeden iPhone’lar, yıllar içinde performanslarını önemli ölçüde artırdı. Bir YouTube kanalı, Apple’ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 11 Pro Max'in, 2015 çıkışlı iPhone 6s'den ne kadar daha hızlı olduğunu göstermek için iki cihazı teste tabi tuttu.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın başlattığı akıllı telefon devriminden bu yana tam 13 sene geçti. iPhone’un, macerasına başladığı Ocak 2007 tarihinden bugüne kadar kat ettiği mesafe, gerçekten çok etkileyici. Zaman beklemiyor; iPhone’lar da öyle. Aradan geçen süre zarfında sektörün trend belirleyen markası haline gelen Apple, son yıllarda inovatif ruhunu kaybettiği gerekçesiyle eleştirilse de, satışa sunduğu cihazlar en iyiler arasında gösterilmeye devam ediyor.

iPhone’un eski ve yeni modelleri arasındaki makas, her geçen yıl daha da açılıyor. 1,1 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalı PhoneBuff, bu farkı daha net görmek için Apple'ın bugüne kadarki en popüler akıllı telefonlarından iPhone 6s ve yeni nesil amiral gemisi iPhone 11 Pro Max’i kafa kafaya çarpıştırdı.

iPhone 11 Pro Max’in kağıt üzerinde 6s’ten daha iyi olduğuna şüphe yok ancak PhoneBuff, iki telefon arasındaki performans farkını daha yakından görmek istedi. Test, diğer hız testlerinde olduğu gibi iki turdan oluşuyor. İlk faz, çeşitli uygulamaları açmayı ve CPU görevlerini gerçekleştirmeyi, ikinci faz ise cihazın uygulamaları bellekte açık tutup tutmadığını görmek için söz konusu uygulamaları yeniden açmayı içeriyor.

iPhone 11 Pro Max, tüm testi 2 dakika 41 saniye içinde tamamlarken, iPhone 6s ise neredeyse iki kat daha uzun sürede yani 4 dakika ve 43 saniyede tamamladı. iPhone 11 Pro Max, iPhone 6s ilk turu bile tamamlayamadan testin her iki turunu da bitirmeyi başardı. Her şeye rağmen iPhone 6s’in gösterdiği performans takdire şayan. Ne de olsa 5 senelik bir cihazdan bahsediyoruz. Bu arada PhoneBuff'ın hız testinde kullandığı iPhone 6s'in kutudan yeni çıktığını da söylemeden geçmeyelim. Test, videonun 2. dakikasından sonra başlıyor. Dilerseniz gereksiz yerleri pas geçip, videoyu direkt buradan izleyebilirsiniz.

iPhone 11 Pro vs iPhone 6s hız testi videosu