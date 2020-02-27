S20 Ultra’nın iPhone 11 Pro Max’i Dövdüğü Hız Testi

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, en büyük rakibi kabul edilen iPhone 11 Pro Max’le karşı karşıya geldi. Yapılan hız testinde S20 Ultra’nın RAM performansı dikkat çekti.

Samsung’un şu an ön siparişte olan ve 6 Mart’ta satışa çıkması planlanan Galaxy S20 Ultra modeli, Apple cephesindeki rakibi iPhone 11 Pro Max’in karşısına çıktı. Uygulama açma başarılarını listeleyen EverythingApplePro isimli YouTube kanalı, iki telefon arasındaki güç oranını da gözler önüne serdi.

Yayınlanan videoda gördüğümüz kadarıyla iPhone 11 Pro Max’in yongası A13, Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden bir tık daha iyi gibi gözüküyor. Elbette bu ufak fark Galaxy S20 Ultra’nın performansının önüne geçemedi. Samsung amiral gemisinin 12 GB’lık devasa RAM’i, iPhone 11 Pro Max’in 4 GB’lık RAM’i karşısında üstün bir performans ortaya koyuyor.

iPhone’un RAM kapasitesi düşük olsa da iOS işletim sisteminin optimizasyon başarısı bu noktada ön plana çıkıyor. Ancak buna rağmen Galaxy S20 Ultra'nın 12 GB’lık RAM’i rakibine fark atmayı başarıyor. Üstelik bu test sırasında iPhone 11 Pro Max’in ekranı 60 Hz’de çalışırken Galaxy S20 Ultra 120 Hz’de çalışıyordu.

Uygulama Açma Hızında Kazanan iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20 Ultra, uygulama açma hız testinin ilk ayağında rakibi iPhone 11 Pro Max’in gerisinde kalıyor. Özellikle video render alanında iOS’un fark attığı görülüyor, ancak uygulamaları ikinci kez açmaya geldiğinde Samsung’un uzun soluklu RAM’leri işi devralıyor ve iPhone 11 Pro Max’e adeta fark atıyor.

Yeni iPhone’larda RAM Miktarı Yükselecek

Apple, bu sene çıkaracağı yeni iPhone’larda en eksik donanımı olan RAM miktarını artıracak. Minimum 6 GB RAM’e sahip olması beklenen yeni iPhone amiral gemisi, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S20 Ultra’ya karşı nasıl bir performans gösterecek hep birlikte göreceğiz.