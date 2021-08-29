iPhone 13 Serisinin Ne Zaman Çıkacağı Ortaya Çıktı

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone ailesinin lansman ve çıkış tarihlerine dair yeni bilgiler var. Gelen bu son bilgilere göre Eylül ayının son haftası gelmeden yeni iPhone'lar tanıtılmış ve satışa sunulmuş olacak.

Apple Eylül ayında iPhone 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bu konuda adeta bir sır küpü olan şirket, henüz ne lansman tarihine ne seriye ne de satış tarihine dair en ufak bir bilgi paylaşımı bile yapmadı. Öyle ki son dönemde Apple, olası sızıntılara karşı dava açma kozunu öne sürüyor ve sızıntıların önüne geçmeye çalışıyor.

Ancak tabii ki bu durum, bazı bilgilerin ortaya atılmasına engel olmadı. iPhone 13 ailesinin beklenen tasarım detaylarına, özelliklerine ve fiyatına dair bazı bilgileri daha önce sizinle paylaşmıştık. Şimdi de sırada iPhone 13'lerin lansman ve satışa çıkma tarihleri var.

Yeni iPhone ailesi, 14 Eylül'de tanıtılacak, 24 Eylül'de satışa sunulacak:

Daha önceki yıllarda da çoğunlukla doğru bilgiler paylaşmış Apple kaynağı Jon Prosser'a göre iPhone 13 serisinin tanıtılacağı merakla beklenen etkinlik 14 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ardından 17 Eylül tarihinde telefonlar ön siparişe açılacak ve 24 Eylül'de de satışa sunulacak. Prosser aynı zamanda tüm iPhone modelleri için ön siparişlerin geçtiğimiz yılın aksine bu sene aynı anda başlayacağını söylüyor. Ayrıca 17 Eylül'de etkinlik için basın davetiyelerinin dağıtılacağını da ifade ediyor.

Bu da eğer bu tarihler doğru ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir doğrulama alabileceğimiz anlamına geliyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan görüntülerde iPhone 13 serisinin iPhone 12 ile tasarımsal olarak epey benzediğini görmüştük. Ancak çentiklerde küçülme ve kamerada bazı geliştirmelerin olacağı iPhone 13 serisinin aynı zamanda 120 Hz ekran ile geleceği düşünülüyor. Tüm bu iddiaları doğrulamak için ise artık yalnızca birkaç gün daha beklememiz gerekiyor.