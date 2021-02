iPhone 12 mini Satışları Apple'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı

Akıllı telefon ekranlı her geçen gün biraz daha büyürken Apple'ın küçük ekranlı bir "iPhone 12 mini" piyasaya sürmesi, beklenen etkiyi yaratamamış gibi görünüyor. Paylaşılan bilgilere göre tüketiciler, iPhone 12 mini'ye neredeyse hiç ilgi göstermiyorlar.

iPhone 12 modelleri için geçtiğimiz ekim ayında bir lansman gerçekleştiren Apple, bir ilke imza atmış ve ilk defa aynı anda 4 yeni iPhone modeli birden tanıtmıştı: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Apple’ın tüketiciler için daha fazla seçenek sunması başta olumlu karşılansa da satış raporları gerçeğin farklı olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonlarda ekran/gövde oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması ve akıllı telefonların her an yanımızda taşıdığımız kişisel bilgisayarlar haline gelmesi, büyük ekranlı akıllı telefonlara yönelik bir talep oluşturmuş durumda. Counterpoint Research verilerine göre 2018 yılında satılan her iki akıllı telefondan biri 6 inç ya da daha büyük bir ekrana sahipken; 2020 yılında bu oran yüzde 90 seviyelerine çıkmış durumda.

iPhone 12 mini satışları, tüm iPhone 12 satışlarının yalnızca yüzde 5'ini oluşturdu

Hal böyle olunca da Apple’ın en “mini” iPhone 12 modeli olan 5,4 inç ekranlı iPhone 12 mini, Cupertinolu şirket için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yine Counterpoint Research’ün verilerine göre geçtiğimiz ocak ayının ilk iki haftasında iPhone 12 mini satışları, tüm iPhone 12 satışlarının yalnızca yüzde 5’ini oluşturuyordu. Nedeni ise basit; insanlar artık daha büyük ekranlar istiyor.

Bugünlerde akıllı telefonlar sayesinde iletişim kuruyor, sosyalleşiyor, fotoğraf çekiyor, alışveriş yapıyor, gündemi takip ediyor, oyun oynuyor, dizi/film izliyor hatta işlerimizi yürütüyoruz. Peki bugüne kadar hanginiz YouTube’da bir video izlerken ya da bir e-ticaret sitesinde ürün incelerken keşke daha küçük ekranlı bir telefonum olsaydı dediniz? Neredeyse hiçbirimiz küçük ekranlı bir akıllı telefon istemediğimizden iPhone 12 mini’nin satışları, beklenmedik derecede düşük seviyede.

Yine de akıllı telefonların sürekli olarak büyümesinden rahatsız olan ve küçük ancak güçlü bir akıllı telefon isteyen bir kitlenin var olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu noktada Apple’ın önünde iki seçenek bulunuyor. Ya düşük satış oranları görmezden gelinecek ve iPhone 13 ailesinde de bir “mini” modele yer verilecek ya da iPhone 12 mini, iPhone serisindeki tek “mini” model olarak bir daha üretilmeyecek. Apple’ın hangi seçeneği seçeceğini muhtemelen eylül ayında göreceğiz.