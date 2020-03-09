Geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisinde kullanıcılara muazzam bir kamera deneyimi sunan Apple, bir sonraki amiral gemisinde bu deneyimi farklı bir noktaya taşıyabilir. Ortaya çıkan yeni söylentilere göre iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinde 64 megapiksellik bir sensör yer alacak.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın yaklaşan iPhone 12 serisi hakkındaki söylenti kazanı dolmaya başladı. Mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers’tan Max Weinbach, Cupertinolu şirketin iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinde 64 megapiksellik bir sensör kullanacağını iddia etti.

Apple’ın son amiral gemisi serisi iPhone 11, piyasadaki 48MP ve 64MP furyasına rağmen 10 kata kadar dijital zoom imkanı tanıyan 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile karşımıza çıkmıştı. Yakın zaman önce tanıtılan Samsung Galaxy S20’nin en donanımlı modeli Ultra’da ise 100x dijital zoom yapabilen tam 108MP çözünürlüğünde devasa bir sensör bulunuyor.

Piyasadaki amiral gemileri kadar yüksek çözünürlük sunmayı tercih etmeyen Apple, bu inadını iPhone 12 serisi ile kırabilir. Pro ve Pro Max varyantlarında olacak potansiyel bir 64MP kamera, Apple’ın kamera savaşlarındaki rekabet gücünü daha da artıracaktır.

Weinbach ayrıca, iPhone 12'nin üçlü lens dizisini koruyacağını ancak ek bir ToF (derinlik sensörü) kameraya sahip olacağını iddia ediyor. ToF sensörü, zaten oldukça iyi olan portre modunun performansını bir tık daha yukarı taşıyabilir. Ayrıca, Apple’ın büyük önem verdiği ARKit uygulamalarının kullanım alanına da önemli bir katkı sağlayabilir.

6GB RAM, 120Hz ekran yenileme hızı, 64MP ana kamera ve 5G gibi özelliklere sahip olması beklenen iPhone 12 serisi, her zaman olduğu gibi sonbahar aylarında düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Eldeki bilgilerin arasına yenileri eklendiği takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar, takibe devam.