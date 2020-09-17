Apple'ın 2020 yılındaki en güçlü akıllı telefonu olacak iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanı ortaya çıktı. AnTuTu puanına göre Apple'ın yeni A14 işlemcisi, Snapdragon 865+'tan bile düşük performans gösteriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni nesil iPad Air ile birlikte en yeni işlemcisi Apple A14’ü de tanıttı. Şirket, yaptığı açıklamalarda A14’ün A12 Bionic’e kıyasla yüzde 40 performans artışı sağladığını dile getirirken, ilginç bir şekilde A13’e kıyasla nasıl bir performans artışı gösterdiğinden bahsetmedi.

Gerçekleştirdiği isabetli sızıntılarla bilinen Ice Universe, Apple A14 işlemcisiyle çalışan iPhone 12 Pro Max’in AnTuTu test sonuçlarını ve iPhone 11 Pro Max ile karşılaştırmasını paylaştı. Paylaşılan sonuçların gerçeği ne denli yansıttığını tahmin etmek zor ancak gerçek olması halinde iPhone 12 Pro Max’in performansıyla hayal kırıklığı yaratabileceğini söyleyebiliriz.

iPhone 12 Pro Max AnTuTu puanı belli oldu

Paylaşılan AnTuTu sonuçlarına göre iPhone 12 Pro Max, yeni A14 işlemcisiyle yalnızca 572.333 puan alıyor. A13 işlemcisinden güç alan iPhone 11 Pro Max ise AnTuTu’dan 524.436 puan alıyordu. Bu sonuçlar doğruysa Apple A14 işlemcinin, performans konusunda Qualcomm’un mevcut Snapdragon 865+ işlemcisinin bile gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

iPhone 12 Pro Max’in AnTuTu’daki arayüz, depolama, grafik ve işlem performanslarına ayrı ayrı baktığımızda ise CPU performansının iPhone 11 Pro Max’ten bariz bir şekilde yüksek olduğunu; depolama ve grafik performansında farkın son derece küçük olduğunu, arayüz performansında ise iPhone 11 Pro Max’in iPhone 12 Pro Max’i geride bıraktığını görüyoruz.

iPhone 11 Pro Max ile iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu karşılaştırması

Bununla birlikte Apple A serisi işlemciler, bundan önce de AnTuTu testlerinde Snapdragon işlemcilerin gerisinde kalmıştı. Apple A işlemciler, daha çok Geekbench gibi tek çekirdek ve çoklu çekirdek performanslarına odaklanan sentetik testlerde Snapdragon işlemcileri geride bırakmayı başarıyor.

Ayrıca Ice Universe tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde iPhone 12 Pro Max, iOS 14.1 sürümü ile çalışıyor. Dolayısı ile hem cihazın üretim öncesi bir prototip olma hem de iOS’in beta sürümüyle çalışıyor olma ihtimali bulunuyor. Bu iki neden de iPhone 12 Pro Max’in AnTuTu’da beklenenden daha düşük puan almasına neden olabilir.