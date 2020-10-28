iPhone 12'lerin Tersine Şarjı Desteklediği Ortaya Çıktı

Çevrimiçi olarak yayınlanan FCC belgelerine göre iPhone 12 modellerinde tersine şarj özelliği bulunuyor. Özelliğin yeni AirPods ve AirTags ile birlikte resmen açıklanacağı düşünülüyor.

Apple’ın en yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 ailesinin bir dizi Federal İletişim Kurulu (FCC) belgesinin ortaya çıkmasıyla bir iPhone 12 modellerinin, Apple’ın şu ana kadar hiç bahsetmediği bir özelliğe sahip olduğu anlaşıldı.

FCC belgelerine göre iPhone 12 modelleri, donanımsal açıdan tersine şarjı destekliyor. Apple’ın lansmanda adını dahi anmadığı bu özelliğin gelecekte iPhone 12 modellerinin kablosuz bir şekilde AirPods ya da gelecek ay tanıtılacağı düşünülen AirTags’i şarj edebileceği tahmin ediliyor.

“2020 iPhone modelleri… aksesuarları şarj etmek için 360 kHz'de WPT şarj fonksiyonunu destekler” ifadelerinin yer aldığı belgeler, söz konusu özelliğe sahip modelleri ise iPhone 12 mini (BCG-E3539A), iPhone 12 (BCG-E3542A), iPhone 12 Pro (BCG-E3545A) ve iPhone 12 Pro Max (BCG-E3548A) olarak listeliyor.

Ayrıca paylaşılan belgelere göre söz konusu tersine kablosuz şarj özelliği -en azından şu anda- yalnızca Apple marka aksesuarları şarj etmek için kullanılabilecek. Ayrıca yine belgelerde yazan bilgilere göre tersine kablosuz şarj özelliği yalnızca iPhone bir AC elektrik prizine bağlı olduğunda kullanılabilecek.

Apple’ın lansmanda tersine şarj özelliğinden neden hiç bahsetmediği bilinmiyor. Tahminler, özelliğin AirTags ve yeni AirPods gibi yeni nesil Apple ürünleriyle tam verimli kullanılabileceği, bu nedenle de duyurunun söz konusu cihazlarla birlikte gerçekleştirileceği yönünde.