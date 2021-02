iPhone 13'te Yer Alması Beklenen En Önemli Özellikler

Bir YouTube kanalı, iPhone 13 ailesinde bulunabilecek tüm özellikleri anlattı. Max Weinbach gibi önemli sızıntı kaynaklarının en yeni iddialarını da dile getiren YouTube kanalı, 2021 model iPhone 13'lerde bugüne kadar görülmemiş bazı özelliklerin bulunabileceğini ifade ediyor.

Yaklaşık 8,5 milyon aboneye sahip "EverythingApplePro" isimli bir YouTube kanalı, yılın sonuna doğru duyurulması beklenen iPhone 13 ailesi ilgili dikkat çekici detaylara sahip bir video yayınladı. Bugüne kadar dillendirilen iddiaları derleyen video, özellikle de Max Weinbach gibi önemli sızıntıcıların en yeni sızıntılarını da ortaya koyuyor.

Söz konusu videoda yer alan video, iPhone 13 ailesinin ekran özelliklerinin, tasarımının, kamerasının ve diğer detaylarının nasıl olacağından bahsediyor. Bu arada; Apple Watch Series 7 ile ilgili de tek bir cümle kuran içerik üreticisi, kandaki şeker oranını takip etme özelliğinin bu yıl mümkün olmayabileceğini dile getiriyor. Peki EverythingApplePro'ya göre iPhone 13 ailesinde hangi özellikler bulunacak?

İşte iPhone 13 ailesinde bulunacağı söylenen önemli yenilikler

Videoda yer alan bilgilere göre iPhone 13, minimal düzeyde tasarım değişiklikleri gösterecek. Bu değişiklikler kapsamında da telefonun arka kısmı, çok daha mat bir yüzey haline getirilecek. Bu yüzeyin iPhone 12 ailesindekinden biraz daha yumuşak bir yüzeye sahip olacağını söyleyen içerik üreticisi, böylelikle kullanıcı deneyiminin iyileştirileceğini ve daha rahat kullanım imkanı sunulacağını ifade ediyor. Videoya göre bu iddiaların kaynağı, Max Weinbach'ın ta kendisi.

EverythingApplePro'ya iPhone 13 ailesi, iPad Pro'da kullanılan "Pro Motion" teknolojisine sahip ekran paneline sahip olacak. Bu da iPhone 13 ailesinde 120 Hz tazeleme oranı sunulacağını bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan kullanıcılar, iPhone 13 ailesi ile birlikte Always on Display ekranını kullanabilecekler. Ancak EverythingApplePro, Always on Display özelliğinin özelleştirilebilirliğinin oldukça kısıtlı olduğunu, saat ve şarj durumunun sürekli olarak görüntülenebileceğini ifade eden YouTuber, bildirimlerin ise simgeler şeklinde görüntüleneceğini ifade ediyor.

Edinilen bilgilere göre iPhone 13 ailesi, kamera sayısı anlamında herhangi bir yeniliğe sahip olmayacak. Ancak yaklaşmakta olan iPhone ailesinin ana kamerası, ultra geniş açı ve kalite açısından çok daha iyi bir performans sunacak. Ayrıca bu amiral gemisi telefonun portre modunda video çekim desteğine sahip olacağı, yani videolardaki arka plan derinliğinin değiştirilebileceği ifade ediliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, Apple'ın 2021 model amiral gemisi telefonlarında astrofotografi isimli bir modun bulunacağı belirtiliyor. Kullanıcı, telefonun kamerasını açıp gökyüzüne kaldırdığında oromatik olarak devreye girecek bu mod, çok daha uzay çekimlerinin yapılmasını sağlayacakmış. Ayrıca iPhone 13 ailesinde çok daha gelişmiş bir MagSafe teknolojisi kullanılacağı, güçlendirilmiş mıknatıslarla daha iyi bir deneyim sunulacağı ifade ediliyor.

İşte iPhone 13'ün sahip olacağı özelliklerin anlatıldığı o video