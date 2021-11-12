iPhone 13 modellerinde yer alan makro fotoğraf çekim modu manuel olarak kontrol edilemiyordu. iOS 15.2 beta sürümünde yer alan özelliğe göre yeni güncellemeyle birlikte makro mod manuel olarak kontrol edilebilecek.

Piyasaya çıktığı ilk günlerden beri, önceki modellerinden ayrı olarak farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatmadığı gerekçesiyle eleştirilen fakat epey güçlü bir sisteme sahip olan iPhone 13, özellikle kamerasından yana birçok övgü topladı. Kullanıcılarının ve yeni telefon alacak insanların dikkatini çekmeye çalışan Apple, iPhone 13’ün kamera özelliklerini reklamlarında sıkça kullanarak göz önünde tutmaya çalıştı.

Apple, kullanıcılarına aynı zamanda birçok profesyonel video ve fotoğraf özelliği sunuyor. Makro fotoğraf özelliği de bunlardan biri. iPhone 13 Pro ve iPhone Pro Max modellerinin sahip olduğu makro fotoğraf çekme özelliği, iOS 15.2 ile birlikte farklı bir boyuta ulaşacak.

Manuel olarak kontrol edilebilecek

iPhone 13 modellerinin bir kamera özelliği olarak yer alan makro fotoğraf çekimi konusunda, makro çekimin sadece telefon tarafından otomatik olarak belirlenmesi ve manuel olarak kontrol edilememesi kullanıcıların şikayetçi olduğu bir etkendi. Fakat şu an iOS 15.2 beta sürümünde yer alan özelliğe göre makro modda kamera kullanımı, güncellemeden sonra manuel olarak da kontrol edilebilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte gelecek bu özelliğe göre, kullanıcılar makro modda çekmeleri gereken bir nesneye ya da kareye telefonu odakladıklarında telefonun ekranında bir çiçek simgesi belirecek. Bu simgeyle birlikte modun otomatik ya da manuel olarak kontrol edileceği belirlenecek. Manuel kontrol için güncelleme geldikten sonra kullanıcıların kamera ayarları üzerinden otomatik makroyu kapatmaları gerekecek.