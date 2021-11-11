Apple 'Ekran Tamiri' Kısıtlamasından Vazgeçti

Apple, iPhone 13 modellerinin kendi servisleri dışında ekranı değiştirildiğinde Face ID özelliğini devre dışı bırakıyordu. Yayınlanacak olan yeni yazılım güncellemesiyle birlikte artık bu sorun ortadan kalkacak ve Face ID özelliği bozulmayacak.

Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte iPhone 13 modelini duyurdu. Elbette bunun ardından hemen gündeme oturmayı da başardı. Bazı insanlar bu modelin iPhone 12’den farklı olmadığı yönünde eleştiriler dile getirirken, bazıları ise iPhone 13’ü yenilikçi buldu. Fakat Apple, sadece modelin yapısı ya da donanımlarıyla değil, bazı sinir bozucu tamir politikalarıyla da gündeme geldi.

Apple, iPhone 13 modellerinde ekranın servis dışında değiştirilmesi halinde Face ID özelliğinin bozulduğu, yani devre dışı bırakıldığı bir tamir politikası izliyordu. iPhone 13 ekran değişimi için modellere göre farklılık göstererek 2.350 – 3.200 TL arasında fiyatlar isteyen Apple, bu politikası sebebiyle kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi ve geri adım attı.

Yeni yazılımla birlikte sorun çözülecek

Kullanıcıların eleştirilerinin ve konunun olumsuz şekilde gündemde bulunmasının ardından harekete geçen Apple, problemin farkında olduklarını ve yakın bir zamanda taraflarından yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözeceklerini belirtti. Apple’ın bunu nasıl çözeceği tam olarak bilinmiyor.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına yönelik ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte servislerin nasıl bir yol izleyeceği de belli değil. Çünkü ekran değişimi servisler için önemli bir gelir kaynağıydı. Fakat kullanıcı deneyimi için olumsuz olan bu durum, Apple’ın kalitesine yakışmayan bir durum olarak kullanıcıların karşısına çıkıyordu.