Yaklaşmakta olan iPhone 14 ailesi ile ilgili dikkat çeken iki yeni iddia gündeme geldi. Sektör kaynaklarının iddialarına göre iPhone 14 Pro modelleri, yıllardır ha geldi ha gelecek denilen Always on Display özelliği sunacak. Ancak şirketin Çin'deki kısıtlamalar nedeniyle planladığından geride bir noktada olduğu bu nedenle yeni iPhone'ların gecikeceği de ön sürülüyor.

Eylül ayına yaklaşmamızla birlikte ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Zira şirket, çok büyük bir ihtimalle eylül ayı içerisinde bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında da iPhone 14 serisini tanıtacak. Sektörde isim yapmış isabetli sızıntılarıyla bilinen isimlerden bir tanesi olan Ross Young tarafından yapılan son açıklamalar ise iPhone 14 Pro ailesinde önemli bir yenilik olabileceğini düşündürüyor.

Ross Young tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple'ın 120 Hz ProMotion ekranlarını kullanıp 1 Hz'de bile çalışabilir yapıda olacak. Dahası, iPhone 14 Pro ailesinde Always on Display özelliğinin bulunabileceği de öne sürülüyor. Yeni özellik, iPhone kullanıcıları için 'güzel haber' olarak kabul edilebileceği gibi bu özelliğin Samsung tarafından ilk kez 6 yıl önce sunulduğu düşünüldüğünde aynı zamanda eleştirilebilir.

Çin'den gelen haberlere göre ise iPhone 14 ailesinde gecikme var

Köklü haber sitelerinden Nikkei Asia'da yer alan bir başka habere göre ise Apple, Çin'deki COVID-19 tedbirleri nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Edinilen bilgilere göre iPhone 14 modellerinden bir tanesi, şirketin planlamalarının tam 3 hafta gerisine düşmüş durumda. Bu da hangi model olduğu açıklanmayan iPhone 14 üyesinin kullanıcılarla daha geç buluşabileceği anlamına geliyor.

Nikkei Asia'daki haberin kaynağı, Apple'ın Çin'deki tedarik zincirlerinden bir tanesinin üst düzey yöneticisi olduğunu iddia ediyor. İsimsiz kaynak, iPhone 14 için 24 saat çalışıldığını ancak planlamaya bir türlü uyulamadığını ileri sürüyor. Kaynağa göre gecikmenin giderilmesini sağlayacak tek şey geliştirme sürecinin hızlandırılmasıymış ancak bunun nasıl yapılacağı da belli değil. iPhone 14'ün COVID-19 nedeniyle pandeminin ilk yılında bir ay geciken iPhone 12'yle aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı bilinmiyor...