Güney Kore'deki kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, ön kamera konusunda Çinli üreticileri terk ederek LG Innotek'e yöneldi. Şirketin bu seçimiyse ön kamera maliyetini üç kat artırdı.

Akıllı telefon dünyasında henüz geçtiğimiz gün kamera üreticisi Leica’nın Huawei’den Xiaomi’ye geçişini konuşmuşken, bugün sektörden yeni bir önemli haber daha geldi. Korea IT News tarafından sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre Apple, iPhone’lardaki ön kameralar için artık Çinli bir şirket yerine Güney Koreli bir şirket ile çalışmaya başlayacak.

Paylaşılan detaylara göre Apple, yeni iPhone serisiyle birlikte telefonlarının ön kamera bölümünde LG Innotek’in ürünlerine yer verecek. Şirketin bu değişikliği iPhone 15 serisinde yapması beklenirken, değişikliğin erken gelmesiyse bazı spekülasyonlara neden oldu.

Çinli üreticilerin ürünleri sınıfta kalmış olabilir:

Apple’ın ön kamerasında üreticiyi değiştirmesinin anlaşmalı olduğu Çinli üreticilerin ürünlerinin kalite testlerinde sınıfta kalmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlandı. Şirketin ön kamera için anlaştığı söylenen yeni tedarikçisi LG Innotek ise uzunca süredir Apple’ın arka kameralarını sağlıyordu.

Bu değişimin tüketiciye yansıması konusundaysa bazı soru işaretleri oluştu. Zira yine kaynaklardan edinilen bilgiye göre iPhone 14’ün ön kamerası hem bu değişiklik hem de yeni özelliklerle birlikte iPhone 13’ün ön kamerasına göre 3 kat daha pahalıya mâl olacak. Apple, ön kameralarını bugüne kadar 'düşük maliyetli' olarak sınıflandırmış olsa da iPhone 14 ile birlikte bu kalem de söz konusu sınıftan çıkacak. Apple'ın bu artışı fiyatlara yansıtıp yansıtmayacağıysa bilinmiyor.