Barclays tarafından paylaşılan yeni bir raporda Apple'ın iPhone 16 serisinde dikkate değer yeni özellikler sunmayacağı ve hisselerinin %17'ye kadar düşeceği ifade edildi. Söz konusu raporun ardından Apple hisseleri şimdiden %4'ten fazla düştü.

Apple, geride bıraktığımız eylül ayında iPhone 15 serisini resmen tanıttı ve Apple hayranlarını pek çok açıdan etkilemeyi başardı. Özellikle üretken yapay zeka özellikleriyle iPhone 16 modellerinin daha da dikkat çekici olması bekleniyor ancak Barclays, bu beklentilerin tam tersi bir rapor sunmuş durumda.

İngiliz finans kuruluşu Barclays, dünyanın piyasaya değeri en yüksek şirketi olan Apple hakkında yatırımcıların keyiflerini kaçıran bir rapor yayımladı. Rapora göre iPhone 16 serisi, çok da ilgi çekici olmayacak ve iPhone satışları geride bıraktığımız yıllara göre ciddi şekilde düşecek. Tabiki bu düşüş, Apple'ın piyasa değerinin de ciddi şekilde gerilemesine yol açacak.

Apple'ın piyasa değeri, "iPhone 16 tutmayacak" raporundan sonra eridi

Barclays'a göre özellikle Çin'deki iPhone 15 satışları, mevcut modelin ilgi görmediğinin açık bir göstergesi. Daha da önemlisi gelecek eylül ayında tanıtılacak iPhone 16'nın iPhone 15'e kıyasla dikkate değer yeni bir özellik sunmayacağı ifade ediliyor. Apple dijital hizmetler ve diğer ürünleri ile gelir dağılımını değiştirmeye çalışsa da iPhone'lar, hala Cupertinolu teknoloji devinin gelirinin yarısını oluşturuyor.

Rapora göre iPhone satışlarındaki gerileme, iPhone hisselerinde %17'e varan bir düşüşe neden olacak. Bu gerçekleşir mi ön görmek zor ancak Barclays'ın söz konusu raporunun bile Apple hisselerinin %4'ten fazla düşmesine yettiğini belirtelim. 2023'ün son işlem gününü 192,53 hisse fiyatıyla kapatan şirketin 2024'ün ilk işlem günündeki hisse başına fiyatı, 184,33 dolara gerilemiş durumda.