iPhone 16'da Fazladan Bir Buton Daha Olacak: İşte Özellikleri

iPhone 16'da cihazın üstünde halihazırda bulunan butonlara bir yenisi daha eklenecek. Yeni buton, mobil fotoğrafçılık meraklılarına DSLR kamera hisse sunacak.

Sızıntılara göre Apple'ın iPhone 16 modelleri, yeni bir düğme ile geliyor: Deklanşör. Bu düğme, özellikle cihaz yatay modda tutulduğunda fotoğraf çekimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu düğme, çoklu hareket desteği ve basınca duyarlılık gibi gelişmiş özelliklerle donatılacak. Özellikle DSLR kamera sahiplerinin aşina olduğu hafif dokunuşla otomatik odaklama gibi işlevler, bu düğme sayesinde iPhone kullanıcılarına sunulacak.

İşte iPhone 16'daki deklanşör butonunun özellikleri:

Hafifçe basıldığında fotoğraf veya video çekerken otomatik odaklama.

Sert basıldığında fotoğraf çekme.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için düğmenin üzerinde sola ve sağa kaydırma.

Düğme, iPhone'un sağ tarafında yer alacak ve bu nedenle mmWave anteni, cihazın sol tarafına taşınacak. Ancak, Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre, bu yeni buton sadece Pro modellerinde de bulunabilir. Apple, bu düğme sayesinde kullanıcıları daha çok yatay modda görüntü ve video çekmeye teşvik etmeyi hedefliyor, bu da özellikle Vision Pro ile daha iyi bir izleme deneyimi sunacak.