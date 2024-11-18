iOS 18.2, iPhone 16'nın "Kamera Denetimi" butonuna şimdiye kadar neden gelmediğini anlayamadığımız bir özellik getirecek.

Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini bizlerle buluşturmuştu. Birçok yenilikle donatılan cihazların belki de en çok dikkat çeken özelliği, “Kamera Denetimi” ismi verilen yepyeni bir tuştu. Güç butonunun altına eklenen dokunmaya duyarlı bu tuş, fotoğraf çekmeden yakınlaştırma yapmaya kadar birçok işleve sahipti.

Ancak “Kamera Denetimi” tuşunun tüm özellikleri, nedenini anlayamadığımız bir şekilde en başta telefonla birlikte gelmedi. Bazıları, iOS 18’in düzenli olarak kullanıma sunulan sürümleriyle gelecekti. Bunlardan biri de telefonun durumuna bakmaksızın tuşu kullanarak kamerayı açmaya yarayan özellikti.

iOS 18.2, telefonun ekranı kapalı olsa bile Kamera Denetimini’nin kamerayı açmasını sağlayacak

Kamera Denetimi’nin özelliklerinden biri, bastığınızda direkt olarak kamera uygulamasını açması. Ancak şimdiye kadar bu özellik, anlamadığımız bir şekilde sadece ekran açıkken çalışıyordu. Yani telefon kilitliyken kullanılamıyordu.

iOS 18.2’nin beta sürümü nihayet bunun değişeceğini gösterdi. Artık buton, telefon sürekli açık ekran modunda ve hatta ekran kapalıyken bile kamera uygulamasını açabilecek. Bu tarz bir özelliğin bu kadar geç gelmesi gerçekten tuhaf.

Kamera Denetimi başta olmak üzere bazı yeni Apple Intelligence işlevlerini de iPhone’lara getirecek iOS 18.2’nin aralık ayında geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.