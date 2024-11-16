Apple'ın eski ve modası geçmiş ürün listesi yenilendi. Yapılan değişiklikle iPhone XS Max ve iPhone 6S Plus, Apple desteğini büyük ölçüde yitirdi. Apple Watch Series 2 ise artık destek almayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski ve modası geçmiş ürünler listesini güncelledi. Yapılan güncelleme ile dönemine damga vuran iki ürün daha bu listeye eklendi. Eğer hâlâ bir iPhone XS Max veya iPhone 6S Plus kullanıyorsanız, artık cihazı değiştirseniz iyi olur.

Apple'ın modası geçmiş ürünler listesine alınan cihazlar, sonraki süreçte kısıtlı destek alıyorlar. Bu da söz konusu cihazların bozulması hâlinde üçüncü taraflara mahkûm olmasına neden oluyor. İşte iPhone XS Max ile iPhone 6S Plus modelleri de an itibarıyla Apple desteğini kaybetmiş durumdalar. Apple yetkili servisleri, bu akıllı telefonları ancak yedek parça olması hâlinde onaracaklar. Aksi takdirde hiçbir işlem yapılamayacak.

Her iki model de döneminin parlayan yıldızlarıydı

Hem iPhone 6S Plus hem de iPhone XS Max, Apple için özel bir yere sahip olan telefonlardı. Bu bağlamda; iPhone 6S Plus, 2015 yılında piyasaya sürüldüğünde eşsiz özelliklerle donatılmıştı. iPhone XS Max ise 6.5 inç boyutlu Super Retina OLED ekranı ile o yıllar için Apple'ın en büyük ekrana sahip telefonuydu. Ayrıca Face ID teknolojisi de iPhone XS Max ile hayatımıza girmişti.

Bu arada; Watch Series 2'nin de iPhone 6S Plus ve iPhone XS Max ile benzer bir kaderi yaşadığını söyleyelim. Hatta bu akıllı saatin durumu daha da kötü. Zira Apple, ikonik akıllı saati için parça desteği ve onarım imkânı da sunmayacak.