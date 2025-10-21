Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 16 mı iPhone 17 mi Daha Çok Satıldı? İşte Sonuçlar!

iPhone 17 serisinin lansmanının ardından gelen satış raporları, şirketin bir önceki amiral gemisi iPhone 16 serisi ile kıyaslandı. Peki sonuçlar nasıl?

iPhone 16 mı iPhone 17 mi Daha Çok Satıldı? İşte Sonuçlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın yeni iPhone 17 serisinin lansmandan sonraki ilk 10 gün içinde, Çin ve ABD’deki satışları iPhone 16'ya kıyasla %14 artış gösterdi.

Yeni serideki büyük sürprizi ise standart iPhone 17 modeli yaptı. Çinli tüketiciler bu modele âdeta akın etti ve satışlar iPhone 16’ya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisine kıyasla %14 daha fazla sattı

iPhone 16 vs iPhone 17

ABD pazarında ise tablo biraz farklı. iPhone 17 Pro Max, lansmanın ilk iki haftasında en çok talep gören model oldu. Operatörlerin sunduğu ek 100 dolarlık teşvikler, üst segment Apple cihazlarını daha erişilebilir hâle getirirken, kullanıcıların uzun vadede markaya olan bağlılığını da güçlendiriyor diyebiliriz.

Yeni iPhone Air modeli ise iPhone 16 Plus’a göre daha iyi performans sergiliyor olsa da serinin en az satan modeli konumunda. Her ne kadar model beğenilmiş olsa da özelliklerine kıyasla yüksek fiyatı şu anda taleplerin düşük olmasına yol açmış durumda.

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..." Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."
iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Gerçekten Kolayca Çiziliyor mu [Video] iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Gerçekten Kolayca Çiziliyor mu [Video]

Peki siz satın alacak olsaydınız hangi modeli tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim