iPhone 16 mı iPhone 17 mi Daha Çok Satıldı? İşte Sonuçlar!

iPhone 17 serisinin lansmanının ardından gelen satış raporları, şirketin bir önceki amiral gemisi iPhone 16 serisi ile kıyaslandı. Peki sonuçlar nasıl?

Apple'ın yeni iPhone 17 serisinin lansmandan sonraki ilk 10 gün içinde, Çin ve ABD’deki satışları iPhone 16'ya kıyasla %14 artış gösterdi.

Yeni serideki büyük sürprizi ise standart iPhone 17 modeli yaptı. Çinli tüketiciler bu modele âdeta akın etti ve satışlar iPhone 16’ya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisine kıyasla %14 daha fazla sattı

ABD pazarında ise tablo biraz farklı. iPhone 17 Pro Max, lansmanın ilk iki haftasında en çok talep gören model oldu. Operatörlerin sunduğu ek 100 dolarlık teşvikler, üst segment Apple cihazlarını daha erişilebilir hâle getirirken, kullanıcıların uzun vadede markaya olan bağlılığını da güçlendiriyor diyebiliriz.

Yeni iPhone Air modeli ise iPhone 16 Plus’a göre daha iyi performans sergiliyor olsa da serinin en az satan modeli konumunda. Her ne kadar model beğenilmiş olsa da özelliklerine kıyasla yüksek fiyatı şu anda taleplerin düşük olmasına yol açmış durumda.

