Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Gerçekten Kolayca Çiziliyor mu [Video]

iFixit, iPhone 17 Pro'yu parçalarına ayırdı. Telefonun söylendiği gibi çizilmelere karşı hassas olup olmadığı da kontrol edildi. Sonuçlar, telefonun sahiplerini üzecek cinsten.

iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Gerçekten Kolayca Çiziliyor mu [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül günü iPhone 17 ailesini resmen tanıtmıştı. 19 Eylül tarihinde ise telefonların resmen satışa sunulduğunu görmüştük. Ancak en güçlü iPhone modeli olan iPhone 17 Pro’da ciddi bir problem baş göstermişti. Kullanıcılar, iPhone 17 Pro’nun kolayca çizildiğini bildiriyordu.

Çizilme problemi, cihazın kamera kısmının çevresinde sık görülmüştü. Ünlü site iFixit, iPhone 17 Pro’yu parçalarına ayırarak çizilme problemini mikroskobik seviyede inceledi. İşte ortaya çıkan sonuçlar.

iFixit’in iPhone 17 Pro parçalara ayırdığı video

Videoda ilk olarak iPhone 17 Pro modelinin parça parça ayrıldığını görebiliyoruz. Cihazın iç kısmında nelerin yer aldığı gösteriliyor. Isınma sorununu ciddi anlamda azaltan buhar haznesi, cihazın bataryası, A19 Pro çipi, N1 çipi ve diğer tüm bileşenleri tek tek videoda karşımıza çıkıyor.

sc1

Tabii ki son olarak da alüminyum malzemenin çizilmesine odaklanılıyor. iFixit, yaptığı testlerde iPhone 17 Pro’nun arka tarafının çizilmeye karşı hassas olup olmadığını mikroskobik görsellerle inceledi. Sonuçlarda, kamera kısmının etrafındaki **eloksallı alüminyum kaplamanın gerçekten de çizilmeye karşı hassas olduğu **görüldü.

sc2

Çekilen mikroskobik görselleri içeriğimizde görebiliyorsunuz. Bir mühendis olan Prof. David Niebuhr, bu sorunla alakalı iFixit’e konuştu. Niebuhr’a göre sorun anodizasyon işleminin düzgün olmadığı kamera çıkıntısındaki keskin kenar. Profesör, eğer Apple kademeli bir eğri oluşturarak keskin bir köşe yapmaktan kaçınsaydı bu çizilme sorunu önlenebilirdi diyor.

Sonuç olarak iPhone 17 Pro sahibiyseniz kesinlikle kılıf kullanmanız gerektiği öneriliyor. Aksi takdirde telefonunuz yaşamı boyunca özellikle arka kamera kısmında çiziklerle karşı karşıya kalabilir.

iPhone 17 Pro Max'in Şarj Hızı Test Edildi: En Hızlı Şarj Olan iPhone! iPhone 17 Pro Max'in Şarj Hızı Test Edildi: En Hızlı Şarj Olan iPhone!
iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim