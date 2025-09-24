iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Gerçekten Kolayca Çiziliyor mu [Video]

iFixit, iPhone 17 Pro'yu parçalarına ayırdı. Telefonun söylendiği gibi çizilmelere karşı hassas olup olmadığı da kontrol edildi. Sonuçlar, telefonun sahiplerini üzecek cinsten.

Apple, 9 Eylül günü iPhone 17 ailesini resmen tanıtmıştı. 19 Eylül tarihinde ise telefonların resmen satışa sunulduğunu görmüştük. Ancak en güçlü iPhone modeli olan iPhone 17 Pro’da ciddi bir problem baş göstermişti. Kullanıcılar, iPhone 17 Pro’nun kolayca çizildiğini bildiriyordu.

Çizilme problemi, cihazın kamera kısmının çevresinde sık görülmüştü. Ünlü site iFixit, iPhone 17 Pro’yu parçalarına ayırarak çizilme problemini mikroskobik seviyede inceledi. İşte ortaya çıkan sonuçlar.

iFixit’in iPhone 17 Pro parçalara ayırdığı video

Videoda ilk olarak iPhone 17 Pro modelinin parça parça ayrıldığını görebiliyoruz. Cihazın iç kısmında nelerin yer aldığı gösteriliyor. Isınma sorununu ciddi anlamda azaltan buhar haznesi, cihazın bataryası, A19 Pro çipi, N1 çipi ve diğer tüm bileşenleri tek tek videoda karşımıza çıkıyor.

Tabii ki son olarak da alüminyum malzemenin çizilmesine odaklanılıyor. iFixit, yaptığı testlerde iPhone 17 Pro’nun arka tarafının çizilmeye karşı hassas olup olmadığını mikroskobik görsellerle inceledi. Sonuçlarda, kamera kısmının etrafındaki **eloksallı alüminyum kaplamanın gerçekten de çizilmeye karşı hassas olduğu **görüldü.

Çekilen mikroskobik görselleri içeriğimizde görebiliyorsunuz. Bir mühendis olan Prof. David Niebuhr, bu sorunla alakalı iFixit’e konuştu. Niebuhr’a göre sorun anodizasyon işleminin düzgün olmadığı kamera çıkıntısındaki keskin kenar. Profesör, eğer Apple kademeli bir eğri oluşturarak keskin bir köşe yapmaktan kaçınsaydı bu çizilme sorunu önlenebilirdi diyor.

Sonuç olarak iPhone 17 Pro sahibiyseniz kesinlikle kılıf kullanmanız gerektiği öneriliyor. Aksi takdirde telefonunuz yaşamı boyunca özellikle arka kamera kısmında çiziklerle karşı karşıya kalabilir.