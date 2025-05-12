Apple, ünlü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda tarafından tamamen iPhone 16 Pro ile çekilen "Last Scene" isimli bir kısa film paylaştı. Yapım, büyük film kameralarını aratmayan sahnelerle dolu.

iPhone modelleri, gelişmiş kamera özellikleri sayesinde geçmişte birçok kez film çekmek için kullanılmıştı. iPhone 16 Pro da aynı şekilde bu konuda ileri seviye kamera işlevleriyle geliyordu. 4K 120 FPS videolar, yavaş çekim, aksiyon modu, gelişmiş ses, yeni 48 MP ultra geniş kamera gibi özellikler, telefonun âdeta bir film kamerası gibi çalışmasını sağlayabiliyordu.

Şimdi ise Apple, iPhone 16 Pro’nun kamera yeteneklerini bir kez daha gösteren bir kısa film paylaştı. “Last Scene” ismi verilen ve ünlü yönetmen Hirokazu Kore-eda tarafından yönetilen bu kısa film, tamamen iPhone 16 Pro kullanılarak çekildi.

İşte iPhone 16 Pro’yla çekilen kısa film:

28 dakikalık bu kısa filmde, senaryo yazarı Kurata’nın 50 yıl geçmişe seyahat eden Yui isimli bir kızla tanışmasını ve yaşadıklarını izliyoruz. İkili, televizyon dramalarının geleceğini kurtarmaya çalışırken Yui’nin varlığı pahasına seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

Film Japonca ancak Apple, İngilizce altyazı da sunmayı ihmal etmemiş. iPhone 16 Pro ile çekilen sahnelerin, büyük kameralarla çekilen filmlerin sahnelerini aratmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Apple’ın, Last Scene’in nasıl çekildiğini gösteren kamera arkası görüntüler de yayımladığını belirtelim. Aşağıdan o görüntülere ulaşabilirsiniz.

Kısa filmin nasıl iPhone 16 Pro ile çekildiğini gösteren kamera arkası görüntüler: