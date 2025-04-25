En güçlü ve en pahalı iPhone modelleri olacak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, nasıl özelliklerle gelecek? İşte bildiğimiz her şey.

Apple’ın bu seneki amiral gemisi telefonları olacak iPhone 17 serisi, eylül ayında bizlerle buluşacak. Tabii ki her yıl olduğu gibi en çok merak edilen modeller, ailenin en güçlüleri olarak gelecek iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olacak.

Biz de telefonların tanıtımına 5 ay civarı bir süre kalmışken neler beklememiz gerektiğini derleyelim dedik. En güçlü ve en pahalı iPhone’lar olacak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max nasıl özelliklerle gelecek? Fiyatları ne kadar olacak? İşte bildiğimiz her şey.

Tasarım

*iPhone 17 Pro modellerinin muhtemel tasarımı.

Apple, bu seneki Pro modellerde uzun yılların ardından büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Öyle ki artık arka tarafta kare kamera adası görmeyeceğiz. Bunun yerine arka üst kısmı tamamen kaplayan diktörtgen bir kamera adası bulunacak.

Yukarıdan konseptini görebileceğiniz bu tasarımda kameralar solda üçgen şeklinde, flaş ile LİDAR sensör ise en sağda yer alacak. Apple’ın bu tasarımla daha “dengeli” bir görünüm kazandırmak istediği söyleniyor. Ön tarafta çok ince çerçeveli ve Dinamik Ada’lı tasarımı görmeye devam edeceğiz. Boyutlar ise telefonların ikisinde de aynı kalacak.

Bu seneki Pro modellerin biraz daha kalın olmasını bekleyebiliriz. Bunun nedeni de daha büyük batarya. İddialara göre cihazın kalınlığı 8,725 mm’ye çıkabilir. Önceki nesilde 8,25 mm idi. Bunlar dışında eylem butonu, Kamera Denetimi tuşu gibi detaylar da devam edecek.

Ekran

*Konsept tasarım

iPhone 17 Pro modelinde 6,3 inçlik bir ekran kullanılacak. Pro Max modelde ise 6,9 inç boyutu olacak. Yani iPhone 16 ile aynı boyutta ekranlar var. 120 Hz ProMotion yenileme hızı devam edecek. OLED panel, Super Retina XDR gibi konular da aynı. Çözünürlük konusunda ise Pro’da 1206 x 2622, Pro Max’te 1320 x 2868 çözünürlük göreceğiz..

Bu alanda görebileceğimiz yeniliklerden biri dayanıklılık olabilir. Öyle ki söylentilere göre şirket, bu seneki modellerde çizilmeye daha dayanıklı ekran teknolojileri tercih etmeyi planlıyor.

Performans

Apple, iPhone 17 ailesiyle birlikte yeni nesil A19 işlemcilerini tanıtmayı planlıyor. iPhone 17 Pro modelleri, bu işlemcilerin en üst seviye versiyonları olacak A19 Pro’dan güç alacaklar. Çok detay olmasa da önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca yapay zekâ gibi konularda da yetenekli bir işlemci olacaktır.

Pro modellerde göreceğimiz en önemli değişikliklerden biri RAM tarafında olabilir. Öyle ki sızıntılara göre şirket, bu seneki cihazlarda 12 GB’lık RAM kullanmayı planlıyor. Geçen senekilerde 8 GB RAM vardı. Depolama ise 1 TB’a kadar olacak.

Ayrıca şirketin soğutma konusunda da bazı planları var. iPhone 17 Pro’da buhar odası soğutma teknolojisi görebiliriz. Bu teknoloji ısıyı daha geniş bir yüzey alanına dağıtırken hem telefonun aşırı ısınmasını engelliyor hem de performansın sabit kalmasını sağlıyor.

Kamera

*Konsept tasarım

Pro modeller, kamera konusunda da büyük iyileştirme alacak. En önemli yeniliklerden biri telefotoda. Öyle ki artık 48 MP’lik yepyeni bir telefoto kamera göreceğiz. Bu sensörün 3.5x optik zoom sunacağı söyleniyor. Önceki nesilde 12 MP’lik telefoto vardı. Ona 48 MP’lik ana kamera ve yine 48 MP’lik ultra geniş kamera eşlik edecek. Bazı söylentiler, telefonun 8K video desteği sunabileceğini de ekliyor.

Serinin tüm üyelerinde ön kamera da değişecek. Şirket, yıllardır kullandığı 12 MP’lik sensör yerine artık 24 MP’lik bir selfie kamerası sunmaya başlayacak. Bu da ön kamerayla çok daha kaliteli görüntüler alabileceğiniz anlamına geliyor.

Bunlar dışında şirketin ön kamera ve arka kamera ile aynı anda video kaydetmeyi sağlayan bir çift kayıt özelliği üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında. Bazı uygulamalarda bu özellik vardı ancak iPhone’un direkt kendi kamera uygulamasında yoktu.

Pil

Pil konusunda maalesef çok bir şey bilmiyoruz. Ancak pil ömrünün artacağını söyleyebiliriz. Şirketin daha büyük bir batarya kullanacağı söylentisi zaten var. iPhone 16 Pro’da 3582 mAh, Pro Max’te 4685 mAh batarya vardı. Sırasıyla 27 ve 33 saat oynatma sunuyorlardı. iPhone 17 Pro’da bu değerler artacaktır.

Bu seneki modellerde 35W hızlı şarj desteği göreceğiz. Ayrıca şirketin 7,5W ters kablosuz şarj desteği de sunacağı söyleniyor. Bu şekilde kullanıcılar; Apple Watch, AirPods gibi cihazlarını kablosuz olarak iPhone’ları yoluyla şarj edebilecekler.

Başka neler bekliyoruz?

*iPhone 17 Pro Gök Mavisi renginin konsept tasarımı.

Her iki telefon da Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 19’dan güç alacak. Ayrıca yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence’a da destek sunacaklar. Pro modellerde yeni M4’lü MacBook Air’da gördüğümüz Sky Blue (Gök Mavisi) renginin kullanılabileceği de söylentiler arasında. Eğer gerçek çıkarsa çok satan bir renk olabilir çünkü konsept görsellerde bile bayağı iyi görünüyor.

iPhone 17 Pro modelleri, Apple’ın Wi-Fi 7 desteği ve 6 GHz’e kadar veri iletimi destekleyen kendi Wi-Fi çipini kullanacak. Bununla birlikte daha iyi bağlantı ve verimlilik görebiliriz. Ayrıca Bluetooth 5.3’ün de yer alacağını belirtelim.

iPhone 17 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,3 inç

120 Hz ProMotion

2622 x 1206 piksel çözünürlük

Super Retina XDR

OLED İşlemci A19 Pro RAM 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 48 MP (f/1.78) ana kamera

48 MP telefoto sensör (3.5x optik zoom)

48 MP (f/2.2) ultra geniş sensör Ön kamera 24 MP Batarya 35W kablosuz şarj

7,5W ters şarj

Kapasite henüz bilinmiyor

Pil ömrü artacak ancak detay yok İşletim sistemi iOS 19 Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,72 mm

iPhone 17 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 999 dolar 256 GB 1099 dolar 512 GB 1299 dolar 1 TB 1499 dolar

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç

120 Hz ProMotion

2868 x 1320 piksel çözünürlük

Super Retina XDR

OLED İşlemci A19 Pro RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 48 MP (f/1.78) ana kamera

48 MP telefoto sensör (3.5x optik zoom)

48 MP (f/2.2) ultra geniş sensör Ön kamera 24 MP Batarya 35W kablosuz şarj

7,5W ters şarj

Kapasite henüz bilinmiyor

Pil ömrü artacak ancak detay yok İşletim sistemi iOS 19 Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,72 mm

iPhone 17 Pro Max fiyatı