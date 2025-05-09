Apple'ın önümüzdeki birkaç yılda iPhone'lar için planladığı yol haritası sızdırıldı. Planlamaay göre şirket, iPhone'lar konusunda büyük değişiklikler yapacak. Yeni iPhone'lar gelecek, tanıtım etkinliklerinde yeni yaklaşımlar sergilenecek.

Apple, en önemli ürünü olan iPhone konusunda önümüzdeki yıllarda büyük yenilikler planlıyor. Öyle ki geçen yıl şirketin donanım bölümünün başındaki isim John Ternus, iPhone’un şu anki yol haritasını ürünün tarihindeki en iddialı yol haritası olarak nitelendirmişti. Bu da sektörde büyük merak uyandırmıştı.

Şimdi ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone yol haritasını sızdırdı. Sızan yol haritasında şirketin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı iPhone modellerini görüyoruz. Büyük değişiklikler, zaten bilindiği üzere Plus modelin gidip yerine yepyeni bir iPhone gelmesiyle bu yıl resmen başlayacak.

Sızıntıya göre iPhone’un önümüzdeki 2 yıl için yol haritası şu şekilde:

2026

iPhone 17e

iPhone 18 Air: iPhone 17 Air ile aynı boyutta

iPhone 18 Pro: Delikli tasarım ihtimali var

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Fold: Apple’ın ilk katlanabilir telefonu

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi Apple, ürün tanıtımlarında değişiklikler yapmayı planlıyor. Öyle ki 2026’da standart iPhone’un bir sonraki yılın başına çekildiğini göreceğiz. Böylece şirket, iPhone tanıtımlarını 2’ye bölecek.

2026’da ilk olarak bu yıl iPhone 17 Air ile başlayacak ultra ince iPhone’un devamı gelecek. Ayrıca Apple, katlanabilir telefonlar kategorisine de giriş yapacak. Şimdilik iPhone Fold olarak isimlendirilen bu modelin; kitap gibi katlanabilir, tasarımı ince, kırışma sorunu çözen bir telefon olması bekleniyor.

2027’de ise tam 6 iPhone gelecek

iPhone 18e (ilkbahar)

iPhone 18 (ilkbahar)

iPhone 19 Air (sonbahar): Daha büyük ekran.

iPhone 19 Pro (sonbahar): Ekran içi kamera ihtimali var.

iPhone 19 Pro Max (sonbahar)

iPhone 19 Fold 2 (sonbahar)

2027’ye baktığımızda ise Apple’ın toplamda 6 iPhone modeliyle karşımıza çıkacağını görüyoruz. iPhone 18’in temel modeli ve uygun fiyatlı iPhone 18e modelleri, ilkbahardaki bir etkinlikle duyurulabilir.

Sonbahar ise yine 2026 gibi geçecek. Air modeli bu sefer daha büyük ekranla yenilenecek. Pro’da ise ekran içi kamera görebiliriz. Apple’ın ikinci katlanabilir telefonunun ise bu dönemde çıkması bekleniyor.