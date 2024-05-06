Apple'ın önümüzdeki yıl duyurması beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Apple, önümüzdeki yıl ciddi değişikliklerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Jeff Pu, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jeff Pu'ya göre önümüzdeki yıl tanıtılması muhtemel iPhone 17, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı bir yapıda olacak.

Jeff Pu tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, önümüzdeki yıl iPhone 17 Plus modelinden vazgeçecek. Şirket, bunun yerine 6.6 inç boyutlu "iPhone 17 Slim" ile karşımıza çıkacak. Yani daha ince yapılı bir iPhone göreceğiz.

Dynamic Island, iPhone 17 Pro Max'te küçülecek

Jeff Pu'nun açıklamalarına göre iPhone 17 serisinin en gelişmiş modeli olan iPhone 17 Pro Max, diğerlerine kıyasla daha küçük bir Dynamic Island bölmesi ile gelecek. Ayrıca bu akıllı telefon, titanyum malzemeden üretilmeye devam edecek. Jeff Pu'ya göre gelecek yıl tanıtılacak telefonların ekran boyutları şöyle olacak:

iPhone 17: 6,1 inç

6,1 inç iPhone 17 Slim: 6,6 inç

6,6 inç iPhone 17 Pro: 6,3 inç

6,3 inç iPhone 17 Pro Max: 6,9 inç

Popüler analiste göre iPhone 17 ve iPhone 17 Slim, 8 GB RAM ile donatılacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te ise 12 GB RAM bulunacak. Ayrıca bu iki modelde kesinlikle A19 Pro işlemci bulunacağını söyleyen Jeff Pu, tüm modellerde 24 MP selfie kamera bulunacağını da sözlerine ekledi.