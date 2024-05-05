Apple'ın yıllardır dedikodusu dolaşan ancak resmi olarak hiçbir zaman ortaya çıkmayan katlanabilir iPhone modeline dair yeni patenti ortaya çıktı.

İlk katlanabilir akıllı telefonların birer birer duyurulup pazarda yeni bir yarış başlayacağını göstermesinin üzerinden 5 yılı aşkın süre geçti. Bu süreçte birden fazla katlanabilir akıllı telefon konsepti gördük ancak bunlardan yanlamasına katlanan geniş ekranlı modeller ve dikine katlanan ince ekranlı modeller hayatta kaldı. Apple ise bu süreçte her zaman dedikoduların öznesi olsa da henüz hiçbir duyuru yapmadı.

Son zamanlarda artan haberler, Apple'ın yalnızca bir katlanabilir ekranlı iPhone geliştirmdiğini, MacBook ve iPad için de katlanabilir ekranlı konseptler üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Son olarak ABD Marka ve Patent Ofisi, Apple'ın geçtiğimiz ekim ayında yapmış olduğu bir patent başvurusunu yayımlayarak şirketin bu alandaki çalışmalarından birine daha ışık tuttu.

Apple'ın patentte hem katlı, hem açık halde kullanılabilen bir cihaz tarif ediyor

Söz konusu patent, Galaxy Z Flip rakibi katlanabilir bir iPhone konsepti gösteriyor. Patentin odağında ise menteşe tasarımı yer alıyor. Konu katlanabilir telefonlar olduğunda menteşenin dayanıklılığı, en az ekranın dayanıklılığı kadar önemli oluyor. Zira menteşe sistemi bozulan bir katlanabilir akıllı telefon, haliyle kullanılamaz hale geliyor yani "çöp" oluyor.

Apple, patentte "Katlanabilir ekranlı cihaz, menteşe ile birleştirilmiş bir gövdeye sahip olabilir. Esnek bir ekran, menteşenin üzerinde yer alabilir. Katlanabilir ekranlı cihaz, menteşesi ile katlı ya da açık konumlar arasında hareket ettirilebilir." ifadelerini kullanıyor.

Yani evet, Apple bu patenti açık bir şekilde üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı cihazlar için almış durumda. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere patent, cihazların ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında bilgi vermemekle birlikte Apple, söz konusu cihazları tamamen iptal de edebilir.