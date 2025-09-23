Tümü Webekno
iPhone 17 Duvar Kâğıtları Yayımlandı [İndir]

iPhone 17 ailesinin yüksek çözünürlüklü duvar kâğıtları yayımlandı. Artık dileyen herkes, bu duvar kâğıtlarını kendi telefonunda kullanabilecek.

iPhone 17 Duvar Kâğıtları Yayımlandı [İndir]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl duyurduğu iPhone'lara özel duvar kâğıtları oluşturuyor. Bu duvar kâğıtları, daha sonra üçüncü taraf kaynaklar tarafından yüksek çözünürlüklü olarak indirilebilir hâle getiriliyor. Şimdi bu durum, iPhone 17 ailesi ve iPhone Air için yaşandı.

Apple'ın yeni iPhone'ları için hazırladığı duvar kâğıtları nihayet yayımlandı. Artık dileyen tüketiciler, bu duvar kâğıtlarını herhangi bir telefonda kullanabiliyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve duvar kâğıtlarına geçelim.

iPhone 17 duvar kâğıtları:

1 2 3 4 5

iPhone 17 Pro duvar kâğıtları:

1 2 3 4 5 6

iPhone Air duvar kâğıtları:

1 2 3 4 5 6

iPhone

