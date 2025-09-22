iOS 26.1 Beta Çıktı: Apple Intelligence'a Nihayet Türkçe Dil Desteği Geldi!

Apple'ın yeni iOS 26.1 Beta güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence'a uzun bir aradan sonra nihayet Türkçe dil desteği gelmiş durumda.

Apple'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu yapay zekâsı Apple Intelligence, ne yazık ki ilk günden bu yana Türkçe dil desteğine sahip değildi. Bugün ise Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği belli oldu.

Apple Intelligence her ne kadar uyumlu iPhone'larda Türkiye'de de kullanılabiliyor olsa da telefonunuzun dilini İngilizce yapmak zorunda kalıyorduk. Bugün ortaya çıkan gelişmeye göre önümüzdeki iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence artık Türkçe dil desteğine sahip olacak.

iOS 26.1 Beta ile Apple Intelligence artık Türkçe

Apple yeni iOS güncellemelerini herkesin kullanımına sunmadan önce beta olarak test ediyor. Bugünkü gelişme de yeni iOS 26.1 güncellemesinin beta sürümünde keşfedilmiş durumda. Yeni iOS 26.1 ile birlikte Apple Intelligence; Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Portekizce, Vietnamca ve Türkçe dillerinde kullanılabilecek.

Şimdilik güncellemenin kararlı sürüm ile birlikte iPhone'lara ne zaman geleceğine dair net bir tarihi yok fakat yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.