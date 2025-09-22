iPhone 17 Pro, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi (Video)

JerryRigEverything, iPhone 17 Pro için yaptığı sağlamlık testini yayımladı. Paylaşılan video, telefonların bükülmeye karşı ultra dayanıklı olduğunu ortaya koydu. Ancak çizilmeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kullanıcıların, iPhone 17'lere dikkatli davranmaları gerekecek...

Akıllı telefon dünyasının bilindik teknoloji YouTuber'larından JerryRigEverything, iPhone 17 Pro'ya sağlamlık testi yaptı. Paylaşılan görüntüler, Apple'ın titanyum çerçeveden alüminyuma dönüşünün pek de mantıklı bir karar olmadığını düşündürüyor. Gelin o sağlamlık testinin detaylarına bakalım.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 17 modellerindeki çizilmelerin gündem olduğundan bahsetmiştik. Telefonları incelemek için Apple mağazalarına giden tüketiciler, iPhone 17 modellerinin harap hâllerini görüntülemişlerdi. JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen test, telefonların çizilmeye karşı gerçekten dayanıksız olduklarını ortaya koydu. Kasada meydana gelen hasar genel olarak kayboluyor ancak kamera çerçevesinin köşelerine dikkat etmek gerekiyor.

İşte iPhone 17 Pro'ya yapılan sağlamlık testi:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere iPhone 17 Pro modelleri, bükülmeye karşı oldukça dayanıklılar. Bu akıllı telefonları ne kadar zorlarsanız zorlayın, kolay kolay bükemeyeceksiniz. Ancak iş çizilmelere geldiği zaman aynı şeyi söyleyemiyoruz. Özellikle de "Abis" olarak isimlendirilen mavi tonu, çizilmelere karşı daha hassas. Alt kısımdaki cam alan ise daha çok leke yapıyor. Çizik gibi görünse de elinizle sildiğiniz zaman kolayca yok oluyor.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 ailesinin bükülmeye karşı direnç gösterip çizilmelere karşı hassas olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.