Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17 Pro, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi (Video)

JerryRigEverything, iPhone 17 Pro için yaptığı sağlamlık testini yayımladı. Paylaşılan video, telefonların bükülmeye karşı ultra dayanıklı olduğunu ortaya koydu. Ancak çizilmeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kullanıcıların, iPhone 17'lere dikkatli davranmaları gerekecek...

iPhone 17 Pro, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi (Video)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefon dünyasının bilindik teknoloji YouTuber'larından JerryRigEverything, iPhone 17 Pro'ya sağlamlık testi yaptı. Paylaşılan görüntüler, Apple'ın titanyum çerçeveden alüminyuma dönüşünün pek de mantıklı bir karar olmadığını düşündürüyor. Gelin o sağlamlık testinin detaylarına bakalım.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 17 modellerindeki çizilmelerin gündem olduğundan bahsetmiştik. Telefonları incelemek için Apple mağazalarına giden tüketiciler, iPhone 17 modellerinin harap hâllerini görüntülemişlerdi. JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen test, telefonların çizilmeye karşı gerçekten dayanıksız olduklarını ortaya koydu. Kasada meydana gelen hasar genel olarak kayboluyor ancak kamera çerçevesinin köşelerine dikkat etmek gerekiyor.

İşte iPhone 17 Pro'ya yapılan sağlamlık testi:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere iPhone 17 Pro modelleri, bükülmeye karşı oldukça dayanıklılar. Bu akıllı telefonları ne kadar zorlarsanız zorlayın, kolay kolay bükemeyeceksiniz. Ancak iş çizilmelere geldiği zaman aynı şeyi söyleyemiyoruz. Özellikle de "Abis" olarak isimlendirilen mavi tonu, çizilmelere karşı daha hassas. Alt kısımdaki cam alan ise daha çok leke yapıyor. Çizik gibi görünse de elinizle sildiğiniz zaman kolayca yok oluyor.

JerryRigEveryThing'den Beklenen Video Geldi: İşte iPhone Air Bükülme Testleri ve Sonuçları [Video] JerryRigEveryThing'den Beklenen Video Geldi: İşte iPhone Air Bükülme Testleri ve Sonuçları [Video]

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 ailesinin bükülmeye karşı direnç gösterip çizilmelere karşı hassas olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
T
toxipops 5 saat önce
titanyum dediği bile aluminyum çıkacak o kesin...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim