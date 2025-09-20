iPhone 17 Pro Parçalarına Ayrıldı: Peki Tamir Etmek Ne Kadar Kolay? [Video]

REWA Technology isimli YouTube kanalı, iPhone 17 Pro'yu parçalarına ayırdı. Yapılan inceleme, telefonun özellikle de ekran, batarya ve kamera onarımının oldukça kolay olduğunu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 9 Eylül'de duyurduğu iPhone 17'ler, 19 Eylül itibarıyla resmî olarak satışa sunuldular. Hâl böyle olunca iPhone 17 modellerinin ilk gün test sonuçları yavaş yavaş paylaşılmaya başladı.

Bu bağlamda; popüler YouTube kanallarından REWA Technology, teknoloji gurmelerinin merakla bekledikleri bir çalışmayı tamamladı. iPhone 17 Pro, tek tek parçalarına ayrıldı. Böylelikle iPhone 17 Pro'nun iç tasarımının nasıl olduğu, iPhone 16 Pro'ya kıyasla ne gibi farklılıklara ev sahipliği yaptığı gün yüzüne çıkmış oldu.

İşte iPhone 17 Pro'nun parçalarına ayrıldığı o anlar:

REWA Technology'nin yaptığı çalışma, iPhone 17 Pro'nun onarılabilirlik durumunu da gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalara baktığımızda iPhone 17 Pro'nun ekran, batarya ve kamera tarafında daha onarılabilir bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Daha uzun kablolar ve daha geniş yerleşim alanı gibi durumlar, iPhone 17'nin bu parçalarını onarılabilir hâle getiriyor. Ancak anakart ve şarj portu tarafında işler daha zor. REWA Technology'nin açıklamasına göre anakartın yatay olarak monte edilmesi ve üzerindeki parça sayısının daha yoğun hâle gelmiş olması, onarım işini zorlaştırıyor. Şarj portunda ise tek parça bağlantı kablosu ve SIM kart okuyucu ile entegre bağlantı, işleri zorlaştıran hususlar arasında.

