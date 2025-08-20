Apple'ın eylül ayında gerçekleştireceği iPhone lansmanına artık sayılı günler kaldı. Etkinliğin parlayan yıldızı ise iPhone 17 Pro olacak. Peki bu telefon hangi özelliklere sahip olacak? Fiyatı ne kadar? İşte iPhone 17 Pro hakkında bildiğimiz her şey...

Apple'ın eylül ayında gerçekleştireceği lansman, firmanın 2025 model iPhone'ları ile tanışmamızı sağlayacak. Evet, iPhone 17 ailesinden bahsediyoruz. Serinin en çok konuşulan telefonlarından bir tanesi ise tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 17 Pro olacak.

Peki iPhone 17 Pro neler sunacak? Bu telefonun özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Bu içeriğimizde, yaklaşmakta olan iPhone 17 Pro hakkında bildiğimiz her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro tasarımı:

Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,72 mm Ağırlık - Renk seçenekleri Turuncu, koyu mavi, gümüş, siyah

iPhone 17 Pro, önemli bir tasarım değişikliğine ev sahipliği yapacak. Bu akıllı telefonun arka kısmında yıllardır görmeye alıştığımız kare şeklindeki kamera çıkıntısı, yerini oldukça büyük bir çerçeveye bırakacak. Kamera sensörlerinin yeri aynı kalırken LiDAR sensör ile flaş ise çerçevenin en sağ tarafına yerleştirilecek. Bunun dışında ise önemli bir tasarım değişikliği görmeyeceğiz.

iPhone 17 Pro ekranı:

Ekran boyutu 6.3 inç Yenileme hızı 120 Hz Çözünürlük 1206 x 2622 piksel Parlaklık 2.000 nit Ekran tipi Super Retina XDR OLED

Apple, iPhone 17 Pro'nun ekran boyutlarında da herhangi bir değişiklik yapmayacak. Yani iPhone 16 Pro'da gördüğümüz 6.3 inç boyutlu 120 Hz ProMotion ekran, 2025 model iPhone'da korunmaya devam edecek. 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunacak iPhone 17 Pro ekranı, OLED ve Super Retina XDR yapısını korumaya devam edecek. Dynamic Island adası da yeni modelde bulunmaya devam edecek.

iPhone 17 Pro performansı:

İşlemci A19 Pro CPU 6 çekirdekli GPU 6 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB

iPhone 17 Pro, Apple'ın bu etkinlikte duyuracağı A19 Pro işlemcisinden güç alacak. Bir önceki nesline kıyasla önemli performans ve verimlilik iyileştirmelerine ev sahipliği yapacak işlemci, daha iyi yapay zekâ performansı için 12 GB RAM ile desteklenecek. Tüketiciler, iPhone 17 Pro'yu 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı ile satın alabilecekler.

iPhone 17 Pro kamerası:

Arka kamera 48 MP (f/1.78) ana kamera

48 MP telefoto sensör (3.5x optik zoom)

48 MP (f/2.2) ultra geniş sensör Selfie kamera 24 MP

iPhone 17 Pro'nun kamerasında dikkate değer bir iyileştirme olacak. Apple, bu akıllı telefonda 48 MP çözünürlük sunan yepyeni bir telefoto kamera kullanmaya başlayacak. 3.5x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak bu telefoto kamera, çekim performansını iyileştirecek. Ancak daha önceki modellerde gördüğümüz 48 MP ana kamera ile 48 MP ultra geniş açılı kamera, önemli bir performans artışı yaşamadan iPhone 17 Pro'da bulunmaya devam edecek.

Bu arada; iPhone 17 Pro, Apple için bir ilke imza atacak. Şirketin yıllardır kullandığı 12 MP'lik selfie kamera, bu seride tarih olacak. iPhone 17 serisinin tüm üyelerinde 24 MP çözünürlük sunan daha yüksek performanslı bir selfie kamera bizleri bekliyor olacak.

iPhone 17 Pro bataryası:

Batarya kapasitesi - Hızlı şarj 35W

Apple, iPhone lansmanlarında batarya kapasitesine değinmiyor. Bunun bu yıl da değişmesini beklemiyoruz. Ancak şu bir gerçek ki Apple, iPhone 17 Pro'da batarya iyileştirmesi yapacaktı. iPhone 16 Pro'da 3.582 mAh kapasiteli batarya, yeni modelde olduğu gibi kalsa bile kullanım süresi iyileşecektir. Bu arada; bu bataryanın 35W hızlı şarj desteği sunacağını söyleyelim. Öte yandan; 7,5W ters kablosuz şarj ile Apple, iPhone'ları için yeni bir dönem başlatabilir.

iPhone 17 Pro'da başka neler olacak?

iPhone 17 Pro, kutusundan iOS 26 ile çıkacak. Ayrıca Apple'ın Apple Intelligence kapsamında sunduğu tüm yapay zekâ destekli özellikler bu akıllı telefonda bulunacak. Ayrıca Apple'ın kendisinin ürettiği Wi-Fi 7 destekli çip, bu akıllı telefonda kullanılacak. Bu da daha iyi bağlantı kalitesi ve yüksek verimlilik sunacak.

iPhone 17 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,3 inç

120 Hz ProMotion

2622 x 1206 piksel çözünürlük

Super Retina XDR

OLED İşlemci A19 Pro RAM 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 48 MP (f/1.78) ana kamera

48 MP telefoto sensör (3.5x optik zoom)

48 MP (f/2.2) ultra geniş sensör Ön kamera 24 MP Batarya 35W kablosuz şarj

7,5W ters şarj

Kapasite henüz bilinmiyor

Pil ömrü artacak ancak detay yok İşletim sistemi iOS 26 Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,72 mm

iPhone 17 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 999 dolar 256 GB 1099 dolar 512 GB 1299 dolar 1 TB 1499 dolar

iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak?

Olağanüstü bir durum yaşanmadığı takdirde Apple'ın iPhone lansmanları, her yıl eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştiriliyor. Eğer bu durum değişmez ise iPhone 17 Pro ile 9 Eylül Salı günü tanışabiliriz.