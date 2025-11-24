Tümü Webekno
iPhone 17e Hakkında Yeni Bilgiler: En Ucuz iPhone 17 Nasıl Olacak?

Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği en ucuz iPhone olacak olan iPhone 17e ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın iPhone piyasaya sürme takviminde yaptığı stratejik değişiklikler, teknoloji dünyasını heyecanlandıracak yeni bir modelin yolda olduğu söylentilerini de beraberinde getirdi. Sızıntılara göre 2026'nın ilk çeyreği civarında piyasaya sürülmesi beklenen düşük maliyetli 'e' serisinin yeni üyesi iPhone 17e, kamera tarafında ciddi bir iyileştirme alacak.

Söz konusu büyük iyileştirme, cihazın ön kamerasında kendini gösterecek. Güvenilir analist Jeff Pu'nun raporlarına dayanan bilgilere göre iPhone 17e, sonbaharda çıkan ana seri iPhone 17 modellerinde ortak olarak yer alan yepyeni 18MP Center Stage ön kamerasını bünyesinde barındıracak. Bu yüksek çözünürlüklü kamera, önceki iPhone modellerine kıyasla ciddi bir iyileşme sunarak, selfie'lerin daha geniş açılı çekilebilmesine olanak tanıyacak.

iPhone 17e, iPhone 17 serisinin yeni selfie kamerasıyla gelecek

2

iPhone 17e'nin "düşük maliyetli" bir model olduğu gerçeği göz önüne alındığında bu gelişme şaşırtıcı zira yine 17e'de de iPhone 17'de kullanılan A19 çipine yer verilecek.

Elbette iPhone 17e'nin hâlâ bazı yönden kısıtlamalara sahip olması bekleniyor. Cihazın arka tarafında, amiral gemisi modellerin aksine yine tek bir ana kamera ile geleceği tahmin ediliyor ve yüksek yenileme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisine de sahip olamayacak.

Peki sizce gelecek yıl iPhone 17e satın alınır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

