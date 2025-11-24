Bir YouTuber, Kuzey Kore'de Kullanılan İki Telefonu Ortaya Çıkardı [Video]

Popüler YouTuber Mrwhosetheboss, yayımladığı yeni videosunda Kuzey Kore'ye ait iki telefonun bilmediğimiz pek çok sırrını gözler önüne serdi.

Dünyanın en izole ülkesi Kuzey Kore'nin vatandaşlarına sunduğu akıllı telefonlar, popüler YouTuber Mrwhosetheboss tarafından detaylıca incelendi ve ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.

"Samtaesung 8" gibi premium olduğu iddia edilen modellerin yer aldığı bu telefonlar, eski Android sürümleri üzerinde çalışıyor ancak bilinen uygulamaların neredeyse tamamı sahte versiyonlardan oluşuyor. Kullanıcılar gerçek internet yerine sadece devlet onaylı sitelerden oluşan kapalı bir 'intranet' ağına bağlanabiliyor. Saati ve zaman dilimini dahi değiştiremeyen vatandaşların cihazlarında rejim yanlısı oyunlar, sinemalar ve liderlere övgüler içeren biyografiler dışında pek bir kişisel içerik bulunmuyor.

Mrwhosetheboss'un videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kuzey Kore'nin dijital denetim mekanizması, klavye düzeyine kadar iniyor. Mrwhosetheboss'un yaptığı incelemede kullanıcıların cihazlarında "Güney Kore" yazmaya çalıştıklarında kelimenin otomatik olarak "kukla devlet" ifadesiyle düzeltildiği ve yıldızlarla sansürlendiği görülebiliyor. Ayrıca uluslararası içerikler, yerel dosya ve fotoğraflar hükûmet imzasıyla etiketleniyor ve yabancı kaynaklı içerikler anında siliniyor. Yeni bir uygulama yüklemek bile sadece mağazadan ve hükûmet yetkilisi tarafından fiziki olarak onaylanarak, üstelik de kısıtlı bir süreliğine mümkün olabiliyor.

Tüm bunlara rağmen cihazların en tüyler ürpertici özelliği, gizli gözetim yöntemi. Bir kullanıcı bir uygulama açtığı anda telefon, ondan habersiz bir şekilde otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor. Bu ekran görüntüleri cihazın içinde kaydedilerek, vatandaşın yaptığı her şeyin eksiksiz bir dijital kaydını oluşturuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimler paylaşabilirsiniz.