iPhone 17e, iPhone 16e'deki en büyük eksikliklerden birini giderecek

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone 17e modeli için yeni iddia ortaya çıktı. iPhone 16e’de olmayan MagSafe desteği bu kez eklenebilir.

Apple, iPhone SE’nin yerini alan iPhone 16e ile fiyat-performans odaklı bir model sunmuştu. Ancak MagSafe manyetik kablosuz şarj desteğinin olmaması, özellikle aksesuar kullananlar için ciddi bir dezavantaj olmuştu.

MacRumors’un aktardığı yeni rapora göre Apple, iPhone 17e ile bu eleştirileri dikkate alıyor. İddiaya göre yeni model MagSafe destekleyecek ve 20–25W seviyelerinde manyetik kablosuz şarj sunacak. Bu da modeli günlük kullanımda daha pratik hâle getirebilir.

Bunun yanında iPhone 17e’nin Apple’ın geliştirdiği daha güçlü C1X modemle gelmesi bekleniyor. Bu modem, bağlantı kalitesi ve pil verimliliği tarafında iyileştirmeler sunabilir.

iPhone 17e’nin 2026’nın ilkbahar aylarında tanıtılması öngörülüyor. Eğer söylentiler doğru çıkarsa Apple, uygun fiyatlı iPhone’larda “bilinçli kırpma” stratejisinden kısmen geri adım atmış olabilir.