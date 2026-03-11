iPhone 17e ve MacBook Neo Resmen Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Apple, geçtiğimiz hafta boyunca lansmanlar gerçekleştirmiş ve yeni ürünlerini bizlerle buluşturmuştu. Bu ürünlerden en çok dikkat çekenleri hiç şüphesiz uygun fiyatlı yeni iPhone modeli iPhone 17e ve iPhone işlemcili bütçe dostu MacBook modeli MacBook Neo’ydu.
Bu cihazlar, bir süredir ön siparişe açılmıştı. Şimdi ise beklenen gün geldi. Apple, iPhone 17e ve MacBook Neo modellerini resmen satışa sundu. Şu anda Apple mağazalarından ve Apple’ın online sitesinden cihazları satın almanız mümkün.
iPhone 17e ve MacBook Neo fiyatları
iPhone 17e
|Versiyon
|Fiyatı
|256 GB
|512 GB
|66.999 TL
MacBook Neo
|Versiyon
|Fiyatı
|256 GB
|37.999 TL
|512 GB
|42.999 TL
Şu anda Apple’ın buradan ulaşabileceğiniz resmî sitesinden iPhone 17e ve MacBook Neo’yu satın alabilirsiniz. iPhone 17e 6,1 inç ekran, A19 işlemci, 48 MP kamera gibi özelliklerle geliyor. MacBook Neo’da ise A18 Pro işlemci, 13 inç 1506x2408 piksel çözünürlüklü 13 inç ekran var. Cihazların detaylarına aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.