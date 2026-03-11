iPhone 17e ve MacBook Neo Resmen Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Apple, uygun fiyatlı modelleri iPhone 17e ve MacBook Neo modellerini resmen satışa sundu. Cihazları Apple mağazalarından ve online mağazadan satın alabilirsiniz.

Apple, geçtiğimiz hafta boyunca lansmanlar gerçekleştirmiş ve yeni ürünlerini bizlerle buluşturmuştu. Bu ürünlerden en çok dikkat çekenleri hiç şüphesiz uygun fiyatlı yeni iPhone modeli iPhone 17e ve iPhone işlemcili bütçe dostu MacBook modeli MacBook Neo’ydu.

Bu cihazlar, bir süredir ön siparişe açılmıştı. Şimdi ise beklenen gün geldi. Apple, iPhone 17e ve MacBook Neo modellerini resmen satışa sundu. Şu anda Apple mağazalarından ve Apple’ın online sitesinden cihazları satın almanız mümkün.

iPhone 17e ve MacBook Neo fiyatları

iPhone 17e

Versiyon Fiyatı 256 GB 512 GB 66.999 TL

MacBook Neo

Versiyon Fiyatı 256 GB 37.999 TL 512 GB 42.999 TL

Şu anda Apple’ın buradan ulaşabileceğiniz resmî sitesinden iPhone 17e ve MacBook Neo’yu satın alabilirsiniz. iPhone 17e 6,1 inç ekran, A19 işlemci, 48 MP kamera gibi özelliklerle geliyor. MacBook Neo’da ise A18 Pro işlemci, 13 inç 1506x2408 piksel çözünürlüklü 13 inç ekran var. Cihazların detaylarına aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.